Maria Huntington sai Kalevan kisoista arvokasta oppia EM-Berliiniä ajatellen – Voitti Suomen mestaruuden, vaikka oksenteli lajien välillä

Seitsenottelu on tällä hetkellä hyvässä nosteessa Suomessa. Kaksi viikkoa sitten Kalevan kisoissa neljä urheilijaa oli lähellä rikkoa yleisurheilun EM-kisojen tulosrajan 5900 pistettä. Tampereen Pyrinnön Maria Huntingtonin ja niin ikään Pyrintöä edustavan Miia Sillmanin lisäksi SM-mitaleja ja kisarajaa tavoittelivat Joensuun Katajan kaksoset Hertta ja Jutta Heikkinen.

Nelikko urheili 5858–5771 pistettä.

Tulevaisuus näyttää lajissa sikälikin hyvältä, että Huntington on 21-vuotias ja nelikosta muut 23-vuotiaita. Heistä EM-kisoihin pääsi valintasotkun jälkeen lopulta Huntington.

–Mietin yöllä ihan hirveästi, että miten on mahdollista, että on ilmoitettu väärään lajiin. Tuntuu, että ottelijoita on muutenkin syrjitty, niin miten sattuikin ottelijalle käymään näin, Huntington sanoo ja naurahtaa päälle.

Ensi viikolla alkaviin EM-kisoihin oli mahdollista päästä niin sanotulta odotuslistalta rankingsijoituksen perusteella, jos tulosraja ei ollut tehtynä. Suomen Urheiluliitto SUL kuitenkin ilmoitti Huntingtonin ensin korkeushyppyyn, minkä takia koko kisareissu oli vaakalaudalla.

Syrjinnällä Huntington viittaa seitsenottelijoiden asemaan. Häntä kismitti esimerkiksi seitsenottelun aikataulu ja näkyvyys Kalevan kisoissa Jyväskylässä.

–Torstaina on yleensä vain kävely ja karsintoja, niin nyt ottelu alkoi silloin. Televisiossa ei näytetty käytännössä ollenkaan ensimmäistä päivää ja toisena päivänä näytettiin vain minun suorituksia. Se nosti närää. Kyseessä oli kuitenkin kovatasoinen ottelu, Huntington sanoo.

Kovaksi ottelu kävi myös Huntingtonille. Hän kertoo kärsineensä auringonpistoksesta tai jonkinlaisesta auringonpaisteen ja stressin yhdessä aiheuttamasta oireesta.

–Oksensin ennen kuulaa ja 200 metriä. Se oli rankka ottelu henkisesti. Kun sain tietää, etten tehnyt EM-kisarajaa, olin maalissa aika rikki.

Huntington sai siitä hyvää oppia EM-kisoja varten.

–En juo siellä pelkästään vettä ja täytyy muistaa maitohappobakteerit.