Manse PP:n unelma Superpesiksestä mureni tuhansien tunteiden ottelussa – "Olen kiitollinen Manselle, että minulle annettiin mahdollisuus pelata"

Kello on 16.30 Alajärvellä, Etelä-Pohjanmaalla. Karsintasarja on tilanteessa 2–2. Alkamaisillaan olevan ottelun voittaja pelaa ensi kaudella miesten Superpesistä, häviäjä Ykköspesistä. Manse PP:n lukkari Sami Virto nostaa pelaajaesittelyssä yhden käden kohti taivasta ja juoksee syöttöympyrään.

Kello on 18.59. Virto on painunut syvään kyykkyyn ja itkee avoimesti. Alajärven Ankkurit on voittanut kotistadionillaan Kitrolla karsintasarjan viidennen ottelun selvästi jaksoin 2–0 (7–1, 9–2) ja säilyttänyt paikkansa Superpesiksessä.

Manse PP:n kohtalona on jäädä jälleen Superpesiksen karsintasarjassa tappion kärsiväksi osapuoleksi. Viimeksi samoin kävi kaudella 2016.

Naurusta itkuun

Kahdessa ja puolessa tunnissa Virto kävi läpi tunteiden koko kirjon. Kun Ankkureiden Aki Oravan poika kävi antamassa ottelun viihteellisen avaussyötön, kävi Virto halaamassa poikaa ja jutteli tälle mukavia.

Kun pallotytöt heittivät Virtolle palloa, kiitteli ja jutusteli hän heidän kanssaan.

Virtolla oli hymyssä suin asiaa syöttöympyrässään myös alajärveläisille. Virtoa nauratti vielä silloinkin, kun Alajärvi meni yhdellä lyönnillä 5–1-johtoon, kun pelattiin ensimmäisen jakson kolmatta vuoroparia. Joukkueen kultakypärä Valtteri Kleemola löi ja Manu Haukkala, Mikael Penninkangas ja Antti Pukkinen juoksivat kotiin. Kleemola kiiruhti itse kunnarin arvoisesti kolmospesälle. Tilanne syntyi, kun Mansen takakenttä liukasteli kumoon Kitron hiekkaisella kentällä.

Virtoa nauratti, kun avausjakso meni Alajärvelle 7–1. Jakson voittojuoksut, kuusi kappaletta, syntyivät kaikki synkällä kolmosvuorolla.

Alajärveläisyleisökään ei päästänyt lukkaria helpolla, vaan kiihkeät "Vapiseeko Virto?" -huudot sävyttivät koko ottelua.

–Tämä on herrasmieslaji ja mielestäni Tampereellakin meidän kannattajat taputtavat sille, jos vastustaja tekee hyvän suorituksen, joten enemmän me saamme tuollaisesta negatiivisesta huutelusta voimaa, Virto tuumasi huutelusta.

MITÄ TAPAHTUI Alajärvi–Manse PP 2–0 1. jakso: Manse tekee jakson avausjuoksun, mutta synkkä kolmosvuoro ja Alajärven kuusi juoksua niittaavat jakson ratkaisun. 7–1 Alajärvelle. 2. jakso: Manse aloittaa myös toisen jakson avausjuoksulla, mutta jälleen Alajärvi nakuttaa hurjia lukemia. Mansen ulkokenttä pelaa hyvin epätasaisesti. Alajärvi vie jakson 9–2 ja voittaa karsintasarjan.

Lukkari kantoi vastuuta

Huutelunkin Virto olisi kestänyt, mutta tappio oli liikaa.

Toisen jakson ensimmäisen vuoroparin ja Mansen ulkovuoron jälkeen kentällä on kiukkuinen Virto. Hän heittää omat pelivälineensä pelaajien katokseen ja lyö mailallaan kumoon joukkueensa huoltolaatikoita.

–Soimasin itseäni, totta kai. Toiseksi viimeinen lyöjä ja viimeinen lyönti, tolppaväärällä kentälle, niin on se selvää, että se on oma virhe. Siitä lähti kierros pyörimään.

–Emme olleet valmiita täällä Kitrolla kertaakaan kolmessa pelissä. Ei mitään selittelyjä, vastustaja oli parempi, Virto jatkaa ja ääni alkaa murtua.

Mansen ulkopeli oli ottelussa vaisua. Ulkopelin kipparina lukkari Virto otti raskaasti vastuun tappiosta.

Nousujohteinen matka

Kun ottelu päättyy, täyttyy kenttä nopeasti Alajärven kannattajista. Yhtä nopeasti alkaa kuitenkin huuto: "Kiitos Manselle kaudesta!"

Virto, 22, murtuu itkuun eikä ole ainut. Pelinjohtaja Mika Kulmala on tappion hetkellä haluton miettimään tulevaa, mutta ei voi olla kehumatta joukkuettaan, vaikka harmitus onkin päällimmäinen tunne.

–Yksi joukkue kun lokakuussa aloittaa, niin se joukkue elää vuoden kaaren. Nämä ovat aina yhden joukkueen kaaren ja tarinan loppuja, Kulmala toteaa liikuttuneena.

Kyyneleet tulvivat myös Manse PP:n edustuksen puheenjohtajan Juha Antikaisen silmiin.

–Suru ja harmitus eivät ole siitä, että häviämme tämän pelin tai ei tullut nousua. Se on ehkä enemmän haikeutta, mutta myös onnellisuutta siitä, mihin on päästy, Antikainen toteaa ääni väristen.

Antikainen on ollut rakentamassa Manse PP:n tarinaa jo pitkän aikaa.

Hän muistaa, kuinka urheilullisuuden, tavoitteellisuuden ja positiivisen tekemisen kasvun myötä pesäpallo Kaupissa on kasvanut nykyisiin mittasuhteisiinsa. Ensin oli Antikaisen sanoin vain "mukava kaveriporukka", josta kaikki alkoi.

"Mukava kaveriporukka"

Aivan sama kaveriporukka ei torstai-iltana Alajärvellä pelannut, mutta henki tuntui olevan yhtä hurja.

–Nousu olisi ollut hemmetin hieno, mutta on ihan uskomatonta, miten paljon meitä on lähdetty Tampereelta kannustamaan. On tässä varmaan jotain tehty oikein, Virto puhuu edelleen liikuttuneena.

–Näin yhtenäistä joukkuetta ei ole ollut ikinä. Olen kiitollinen Manselle, että minulle annettiin mahdollisuus pelata. Se oli siinä, Virto toteaa ja murtuu lopullisesti.

22-vuotias nuori mies kertoo, että suurella todennäköisyydellä ottelu oli hänen viimeisensä koko pesäpallouralla. Uutta mahdollisuutta nousuun ei ehkä enää koskaan ole.

Mutta yhden asian nuori lukkari lupaa.

–Jos pesäpalloa jatkan, niin teen sen Tampereella.

Eikä se ole mikään ihme. Sillä tässä kaveriporukassa on varmasti hyvä pelata.

Ja tappion hetkellä myös sen muistaminen on tärkeää.