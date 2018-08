Manse PP:n pudotuspeleissä ulkopeliä kipparoi lukkari Senni Sallinen, jonka kesän tavallisin vaatekappale on peliasu – "Näitä tunteita ei oikein normaalielämässä tunne"

Noora Takamäki Aamulehti

Lukkarin paikka on pesäpallossa se, johon joudutaan eikä haluta. Miksi seisoskella paikallaan, kun voisi lyödä, heittää tai juosta?

Joillekin se paikka soveltuu, ja Manse PP:n lukkari, kauden 2017 päätteeksi Vuoden lukkariksi valittu Senni Sallinen on yksi heistä.

–Minusta tuntuu, että lähestulkoon kaikki, jotka Superissa pelaavat, on jossain vaiheessa junnuna lukkariksi laitettu. Minulle se rooli kuitenkin sopii. Saan tehdä itse päätöksiä ja olla koko ajan pelissä mukana siellä, missä tapahtuu, Sallinen miettii.

Tietämättömälle tylsältä näyttävä lukkarin pelipaikka on todellisuudessa kaikkea muuta. Paitsi että fyysisyys korostuu jatkuvasti enemmän, kun huippunopeiden etenijöiden näppejä täytyy ehtiä hakemaan, pitää lukkarilla olla terävä äly ja silmät selässäkin. Sallinen on tässä ehdotonta eliittiä.

–Se on varmasti pelipaikoista eniten yksilöurheilumainen. Siellä ollaan vastustajajoukkueen ympäröimänä kotipesässä yksin, ja sitten on vielä lyöjä vastaan lukkari -asetelma, joten on siinä enemmän yksilö kuin muut ulkopelissä.

NAISTEN SUPERPESIS Pudotuspelit Naisten Superpesiksessä pelataan kahdeksan parhaan puolivälierät, jossa runkosarjan voittaja kohtaa alaloppusarjan parhaan eli kahdeksannen joukkueen, toiseksi tullut seitsemännen ja niin edespäin. Puolivälierät, välierät ja loppuottelusarja pelataan paras viidestä -järjestelmällä, pronssiottelusarja paras kolmesta. Kotietu on vaiheesta riippumatta runkosarjassa paremmin sijoittuneella joukkueella. Runkosarjassa 11. joukkue karsii tippumista vastaan Ykköspesiksessä toiseksi sijoittuneen joukkueen kanssa paras viidestä -järjestelmällä. Ykköspesiksen voittaja Mynämäen Vesa nousee suoraan Superpesikseen kaudelle 2019.

Sallinen empii hieman, kun häneltä kysyy, miten merkittävä rooli lukkarilla on joukkueensa ulkopelissä, ja erityisesti sen hyvyydessä. Yhteisistä pelimalleista ja pelinjohdon kanssa tehdyistä suunnitelmista huolimatta Sallinen saa hyvin itsenäisesti tehdä ratkaisunsa. Manse PP:n ulkopeliä ohjaavaan nopeaan tempoon ja sen ylläpitämiseen lukkarilla on avaimet käsissään.

Satoja tuhansia toistoja

Ulkopeliä johtavan kapellimestarin roolissa on kääntöpuolensa, sillä yksinäisyys ei aina ole hyvästä. Paitsi että Sallinen joutuu joskus kuuntelemaan vastustajajoukkueen kommentointia ihan yksin, voi yleisöstäkin kantautua keskittymistä häiritseviä piikittelyitä. Lapuan ja Rauman yleisöt ovat Sallisen mukaan kovimpia huutamaan, mutta sellainen ei ole koskaan hänen peliinsä vaikuttanut.

Eikä saakaan vaikuttaa. Paljon nauravasta ja hymyilevästä Sallisesta löytyy vakava puoli, joka näyttää aktivoituvan lautasen äärellä. Henkisen ja fyysisen vahvuuden takana on monta toistoa, eikä vähiten juuri elintärkeää syöttöliikettä.

–Minä en ole toistoja laskenut, jotkut sitäkin tekevät. Yhdessä treenissä kesällä tulee varmaan noin sata syöttöä, talvella vähän pidemmissä treeneissä vähän enemmän, Sallinen arvelee.

Silmiinpistävän syvästä kyykystä satojen tuhansien toistojen rutiinilla tolppaa nostavalla Sallisella on takanaan rankka ylempi loppusarja. Kahteen viikkoon kertyi peräti kuusi ottelua. Siitä huolimatta 21-vuotias urheilija on jälleen tullut Kauppiin "pienryhmässä" treenaamaan.

Kun pari vuotta Tampereella asuneelta Pohjois-Karjalan kasvatilta kysyy, rentoutuuko tämä ollenkaan ja missä, ei vastauksen löytäminen ole helppoa.

–Kaupissa tulee vietettyä niin iso osa kesästä, että on tämä omalla tavallaan rentoutumispaikka. Kun mietin, miten olen omana itsenäni näin kesäisin, niin varmaan se on treenivaatteissa, Sallinen nauraa ja alleviivaa pesäpallon roolia elämässään.

LAURA TALVITIE / Aamulehti

Luotto kantaa

Pudotuspeleihin Manse PP lähtee kovin erilaisessa tilanteessa kuin vuosi sitten. Ylemmän loppusarjan ja runkosarjan yhteispistesaalis riitti kolmanteen sijaan ja vastaan puolivälierissä asettuu kuudenneksi selvinnyt Rauman Fera. Edelliskaudella manselaiset voittivat runkosarjan ja olivat asetelleet mestarin viittaa harteilleen jo pitemmän aikaa.

–Nyt on muutama vähän heikompi peli alla, ja haluamme saada omaa peliä paremmalle tasolle. Viime vuonna tässä vaiheessa peli oli valmiimpaa, mutta kyllä meillä ihan samanlainen luotto on nytkin, Sallinen vakuuttaa.

Lukkari asuu Kalevassa eikä ottelun hyviä ja huonoja puolia ehdi käydä pyörämatkan aikana läpi, vaan pohdinta jatkuu usein kotonakin. Sielläkin pesis on vahvasti läsnä, sillä Senni Sallisen isosisko Emma Sallinen pelaa runkosarjan voittaneessa Jyväskylän Kirittärissä. Myös poikaystävä Juho Haapalan laji on pesäpallo.

Mika Kanerva

–Jonkin verran puhumme, mutta kotona on ihan mukava miettiä välillä muutakin, Senni Sallinen myöntää, mutta jatkaa samaan hengenvetoon, että siskon kanssa pesäpallo on sivuroolissa, varsinkin pudotuspelien aikana.

–Ymmärrämme sen, että on turha udella mitään. Kumpikaan ei halua oman joukkueen jutuista puhua eikä kesällä toisaalta ehdi niin paljon olla yhteyksissäkään kuin haluaisi.

Mutta mikä saa 20-vuotiaana SM-kultaa voittaneen ja parhaimmaksi lukkariksi valitun naisen motivoitumaan harjoittelusta näin intohimoisesti?

–Se on tämä joukkueurheilu. Monesti olen miettinyt, että kaikkia näitä tunteita, mitä tällaisen yhdenkin kesän aikana käy läpi, ei oikein missään muualla normaalielämässä tunne. Ja sitten se, että saa sen kaiken tehdä joukkueen kanssa yhdessä, niin se on kyllä parasta tässä.

Yksinäisen työn raataja on ilmiselvä joukkuepelaaja.

Manse PP:n puolivälieräsarjan avaus Rauman Feraa vastaan sunnuntaina 12. elokuuta kello 16 Kaupissa.