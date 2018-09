Manse PP:n kausi päättyi kyyneliin – seurapomolla "haikeat ja onnelliset tunnelmat"

Juha Aaltonen Jyväskylä

Porissa viime vuonna voitetun mestaruuden jälkeen ei sunnuntaina saavutettu hopea maistunut luonnollisesti miltään juuri kenellekään Manse PP:n naisista. Vielä puoli tuntia pelin päättymisen jälkeen iloisia ilmeitä sai etsiä.

–Vuosi sitten olisi hopea ollut kova sana, kun ei juuri kenelläkään ollut mitalia. Nyt tilanne on toinen, mutta uskon hopean kirkastuvan ajan mittaan vielä monelle pelaajalle, sanoi pelinjohtaja Jarkko Pokela.

Kapteeni Nina Taipale toisti aiemmin sanomansa ja sanoi ottelun olleen hänelle pääsarjauran viimeinen. Toinen kokenut pelaaja Jatta Vuorinen jätti vielä takaportin.

–Kauden aikana tuntui usein siltä, että tämä tulee olemaan viimeinen kausi. Mutta kun nyt ajattelee sitä, että kuinka lähelle päästiin sillä treenimäärällä, mitä monella oli takana, niin takaportti jätetään vielä, Vuorinen sanoi.

Pokela oli varovainen puhuessaan mahdollisista lopettajista.

–En sano yhtään nimeä, koska en ole varma. Uskoisin, että 3–4 pelaajaa lopettaa. Heidän tilalleen hankitaan uusia pelaajia ja ensi vuonna haetaan taas mestaruutta, Pokela sanoi.

Pokela on jatkamassa pelinjohtajana.

–Tästä on seura samaa mieltä, yhteinen tahto on tämä. Pokela on tehnyt hyvää työtä nuorten kanssa, sanoi puheenjohtaja Juha Antikainen.

Antikainen käytti samoja sanoja kuin torstaina Alajärvellä kysyttäessä kokonaisarviota kaudesta.

–Voin sanoa samaa eli haikeat ja onnelliset tunnelmat. Altavastaajana noustiin hopealle. Ja kun kuunteli täällä tamperelaisten kannustusta pelin aikana ja sen jälkeen, niin pesäpallo on tullut kaupunkiin jäädäkseen ja hyviä vuosia on edessä, Antikainen lisäsi.

Tiedätkö Pokelaa paremmin jatkajista tai lopettajista?

–Kerromme ensi kauden joukkueesta lisää alkavalla viikolla, nyt sulatellaan vielä tämä peli, Antikainen väisti.

Puolustava mestari ei pystynyt voittamaan yhtään ottelua finaaleissa, vaikka joukkue oli ainakin yhtä hyvä kuin vuosi sitten. Lähteneiden Anna Rintasen ja Sanna Aholan tilalle saatiin jokeriosastolle Laura Karjalainen ja Henna Suominen. Lisäksi Anna Ala-Kauhaluoma säväytti muutamassa ottelussa.

–Maaliskuussa meillä oli treeneissä viisi pelaajaa, enemmän oli loukkaantuneina. Laskujeni mukaan vain kolme oli koko kauden terveinä. Annoimme aika paljon tasoitusta harjoitusmäärissä, Pokela sanoi.