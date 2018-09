Manse PP:llä on edessä suurien tunteiden viikonloppu: Naiset hakevat finaalipaikkaa, miehet nousua Superpesikseen – "Tarvitaan vain tylyys yksittäisiin suorituksiin"

Mikko Gynther Aamulehti

Manse PP:llä on edessään kiehtova viikonloppu. Seuran naiset pelaavat paikasta Superpesiksen finaaleissa ja miehet hakevat nousua pääsarjaan.

Manse PP:n naiset johtavat välieräsarjaa Porin Pesäkarhuja vastaan voitoin 2–1. Finaalipaikka voi siis ratketa jo lauantaina Kaupin kentällä. Finalisti selviää viimeistään sunnuntaina Porissa.

Viime vuoden finaalijoukkueiden välinen välieräsarja on ollut huipputasainen. Kerran voitto on ratkennut vasta kotiutuslyöntikilpailussa ja kerran supervuorossa. Toisen ottelun Manse voitti 1–0, mutta juoksut olivat vain 2–1.

–Jokainen näistä kolmesta pelistä on ollut tosi tiukkoja ja niukkajuoksuisia. Odotettavissa on myös lauantaina ihan samanlainen peli. Pori vaihtoi viime peliin vähän lyöntijärjestystä ja katsotaan nyt, millaisella kokoonpanolla he tulevat, Manse PP:n kapteeni Nina Taipale sanoo seuran nettisivuilla.

–Meidän tehtävä on pitää ulkopeli tiiviinä, kuten on nyt kolme peliä pidettykin. Sisäpelissä tarvitaan vain tylyys yksittäisiin suorituksiin. Se ratkaisee, miten saadaan vaihtotilanteet ja takatilanteet purettua.

"Tulee erittäin hieno peli"

Manse PP:n miesten nousukarsinnassa voimasuhteet ovat vaihdelleet. Voitot ovat 1–1. Manse PP kohtaa Ankkurit Alajärvellä lauantaina. Sarja on lauantain ottelun voittajalle katkolla Kaupissa sunnuntaina.

–Mennään peli ja päivä kerrallaan, mutta kun tiedetään nyt, että pelataan myös sunnuntaina ja saadaan kotiyleisön tuki vielä taakse, siihen kohdistuu isot odotukset. Kummalle tahansa onkin sarja katkolla, niin siitä sunnuntaista tulee erittäin hieno peli, Manse PP:n kotiuttaja ja vaihtajajokeri Jarkko Paloniemi hehkuttaa seuran sivuilla.

–Ajatukset eivät saa karata mihinkään, eivätkä ne karkaakaan. Ihan hyvin pysyy joukkueella homma näpeissä ja jalat maan pinnalla. Se on ollut hyvä huomata. Tiukoissa paikoissa on oltu ennenkin, siitä ei tarvitse ottaa paineita. Meillä ei ole kuin voitettavaa ja Alajärvellä taas on hävittävää.

Naisten Superpesiksen 4. välierä Manse PP–Porin Pesäkarhut Kaupissa lauantaina kello 14. Miesten Superpesiksen 4. karsinta Manse PP–Alajärven Ankkurit Kaupissa sunnuntaina kello 16.