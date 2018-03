Manchester Unitedin kannattajien menestysnälkä kasvaa – Mourinho: "Jos häviämme, kaikki unohtavat, mitä olemme viime viikkoina tehneet"

STT Helsinki/Manchester

Harva päävalmentaja saa kritiikkiä, jos oma joukkue on pääsarjassa toisena, edennyt cupissa puolivälieriin ja Mestarien liigassa neljännesvälieriin.

Manchester United ei kuitenkaan ole mikä tahansa jalkapalloseura, ja sen on saanut päävalmentaja Jose Mourinho kokea.

ManU on Englannin Valioliigassa kakkospaikalla, ja Mestarien liigan pudotuspeleissä se kohtaa tiistaina kotonaan Sevillan. Otteluparin avausosa päättyi espanjalaisten kotikentällä maalittomaan tasapeliin, joten molemmilla on hyvät mahdollisuudet jatkoon.

Manchesteriläisryhmällä on erittäin tärkeä viikko, sillä lauantaina joukkue kohtaa Englannin cupin puolivälierissä Brightonin.

–Voin kuvitella, että jos häviämme Sevillalle, kaikki unohtavat, mitä olemme viime viikkoina tehneet, Mourinho sanoi seuran kotisivuilla.

Kovia päänahkoja

ManU on kaatanut viime aikoina Valioliigassa muun muassa Liverpoolin ja Chelsean.

–Olemme voittaneet Chelsean, Arsenalin, Tottenhamin ja Liverpoolin. Kuudesta kärkijoukkueesta ainoastaan Manchester Cityä emme ole kaataneet, Mourinho luetteli joukkueensa tämän kauden meriittejä.

Kommenttiin kiteytyy osuvasti, miksi Mourinhon miehistö on saanut kehujen lisäksi myös kritiikkiä.

Vaikka kovia päänahkoja on tullut, ManU on jäänyt pisteissä kauas Valioliigaa johtavasta paikalliskilpailijastaan. Lukuisia ManUn kannattajia rouhii syvältä, että oma joukkue on jäänyt kotikaupunkinsa kakkosryhmäksi.

Kritiikkiä tuo myös monien passiiviseksi mieltämä pelitapa. Samaan aikaan City pelaa Pep Guardiolan komennossa hyökkäysvoittoista pallonhallintajalkapalloa.

Sevilla-ottelu onkin Mourinhon ManUlle myös imagollisesti tärkeä koetinkivi.

AS Roma takaa-ajajana

Tiistaina toisessa Mestarien liigan neljännesvälieräparissa AS Roma isännöi Shahtar Donetskia, joka voitti avausosan 2–1.

Keskiviikkona nähdään jättien kohtaaminen, kun Barcelona ja Chelsea iskevät yhteen. Avausosa päättyi Chelsean kotikentällä 1–1.

Keskiviikon toisessa parissa Bayern München saapuu Besiktasin kotikentälle avausosan 5–0-murskavoiton turvin.