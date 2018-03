Manchester City juhli Valioliigan huippuottelussa ja kasvatti sarjajohtoaan – Arsenalin alakuloiset esitykset jatkuivat Brightonin vieraana

STT Helsinki/Lontoo

Manchester City etenee askel askeleelta lähemmäksi jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruutta. Sunnuntaina City peittosi kotiareenallaan Chelsean 1–0 ja johtaa liigaa 18 pisteen erolla toisena olevaan Liverpooliin.

Jos Manchester United voittaa maanantaisen ottelunsa Crystal Palacea vastaan, nousee se toiseksi ja on Citystä tällöin 16 pisteen päässä. Valioliigassa on jäljellä kuitenkin enää yhdeksän ottelukierrosta.

Cityn maalin Chelsean verkkoon laukoi Bernardo Silva toisen puoliajan alussa.

Chelsea jatkaa tappionsa myötä viidentenä. Se on nyt viisi pistettä Tottenhamia perässä. Neljä parasta seuraa palkitaan suoralla paikalla Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

FACUNDO ARRIZABALAGA

"Seisomme Wengerin takana"

Arsenalin alakuloiset esitykset jatkuivat, kun se kompastui vierasnurmella Brightoniin 1–2. Arsenal on liigassa kuudentena, mutta neljäs sija ja Mestarien liigan paikka on jo 13 pisteen päässä. Kaikki kilpailut mukaan lukien Arsenal on hävinnyt kahdeksasta viime pelistään peräti kuusi.

Arsenalin kannattajat saivatkin jälleen oivan tilaisuuden heilutella Wenger Out -kylttejä katsomossa. Seuran pitkäaikainen päävalmentaja Arsene Wenger ei ole ollut enää aikoihin tiettyjen kannattajien suosiossa, ja Brighton-tappio antoi entisestään pontta ranskalaisluotsin erottamisvaatimuksille.

Puolustaja Laurent Koscielny kuitenkin vakuutti, että joukkue seisoo yhä Wengerin takana.

– Hän on antamassa täällä parastaan. Hän on ollut täällä jo 20 vuotta ja on aina rakastanut seuraa, Koscielny sanoi BBC:lle.

– Meidän pitää pysyä yhtenäisenä. Tämä on hankalaa aikaa, mutta kaikkien on pysyttävä yhdessä ja taisteltava niin paljon kuin mahdollista.

Brightonista Arsenalia vastaan osuivat Lewis Dunk ja Glenn Murray. Arsenalin kavennusosuman viimeisteli tammikuussa seuraan liittynyt Pierre-Emerick Aubameyang.

Sarjanousija Brighton on pelannut hienon kauden ja on kymmenentenä.