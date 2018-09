Maastoesteiden tekijällä on ollut vilkas mielikuvitus – Suomen MM-edustaja kehottaa pitämään silmällä erityisesti yhtä haastavaa estettä

Sari Passaro

Suomen edustaja kenttäratsastuksessa on Pauliina Swindells kertoo Aamulehdelle odottavansa lauantain maastoesteosuutta innostuneena. Eniten häntä huolettaa oma ja hevosensa Ferro S:n palautuminen. Lämpötila on yli kolmekymmentä ja ilman kosteus huitelee jopa 90 prosentissa, eli saunaolosuhteissa mennään.

Kenttäratsastus on kolmiottelu, jossa on kouluratsastus, rataesteratsastus ja maasto-osuus. Virhepisteet ratkaisevat.

Maastorata on 5,7 kilometriä pitkä ja hyppyjä on enimmillään 42. Suomen ratsastajainliiton tiedottaja Jutta Koivula kertoo, että ratsukon on edettävä 570 metriä minuutissa.

Maastoradalla idea on, että estetehtävissä on nopea ja vaikea vaihtoehto ja sitten hitaampi, mutta helpompi vaihtoehto. Swindells on kävellyt radan tähän mennessä kerran ja kertoo, että helpommista vaihtoehdoista on tehty todella hitaita ja niissä joutuu hyppäämään monta hyppyä. Nopean vaihtoehdon esteet ovat jyhkeitä.

Swindellsin hevoselle Ferrolle yleensä sopivat nimenomaan massavat esteet.

–Toinen vesieste tulee aiheuttamaan monelle vaikeuksia, Swindells sanoo, kun kysyn mitä estettä on syytä pitää silmällä, kun katsoo lauantain suorituksia.

–Siella on myös niin monta vaihtoehtoa että pitää olla varovainen ettei vahingossa hyppää samaa estettä kahteen kertaan, hän kuvaa.

–Rata on tosi kaunis ja hienosti rakennettu. Tässä kelissä se tulee olemaan raskas ja seitsemästä minuutista eteenpäin on nousua.

Maaston ihanneaika on 10 minuuttia, eli sen jälkeen ratsukolle alkaa juosta virhepisteitä. Myös jokaisesta estevirheestä tulee virhepisteitä. Estevirhe on esimerkiksi kieltäytyminen.

Kouluratsastusosuus on perjantaina, maastokoe lauantaina ja sunnuntaina kenttäratsukot hyppäävät rataestekokeen. Rataesesteiden korkeus on 130 senttiä.

Suoritukset on nähtävissä sekä Yle2:lla ja Areenassa. Kouluratsastuksen juontaa Suomessa Marko Björs, rataesteet Markus Backlund ja kenttäratsastuksen maasto- ja rataesteosuudet Seppo Laine.

Suomella on edustaja parakouluratsastuksessa (Katja Karjalainen, Jaana Kivimäki ja Pia-Pauliina Reitti), kouluratsastuksessa (Emma Kanerva), esteratsastuksessa (Juulia Jyläs), kenttäratsastuksessa (Pauliina Swindell) ja reiningissä (Maria Astikainen).

Kilpailut ovat alkaneet 11.9 ja ne päättyvät 23.9.2018.

Tryonin kilpailua uhkaa tällä hetkellä hurrikaani Florence, joka lähestyy koko ajan Pohjois-Carolinan rannikkoa. Tryon sijaitsee melko kaukana rannikosta, mutta hurrikaanin mukana ennustetaan tulevan vähintäänkin myrskyisää tuulta ja voimakkaita sadekuuroja, mahdollisesti jopa tulvia. –Jää nähtäväksi, voidaanko kilpailut viedä läpi suunnitellun aikataulun mukaisesti. Torstai-illan ennusteen mukaan sää muuttuu lauantaiaamuna ja hyvin runsaat sateet voivat jatkua tiistaihin asti, Jutta Koivula kertoo.

