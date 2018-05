Maajoukkuevalmentaja Sami Konsterille jo neljäs SM-kulta: "Arvostan mestaruuden korkealle"

Juha Aaltonen

Lahtelainen keilailuseura Bay otti neljä mitalia kuudesta, kun lajin SM-mitalit ratkaistiin Kaupin keilahallissa sunnuntaina.

Sami Konsteri voitti miesten finaalissa TKK:n Petteri Salosen 420–362, naisten finaalissa GB:n Roosa Lunden kukisti Eliisa Hiltusen 461–382.

Kaupin halli on viime kuukausina tullut tutuksi Konsterille, sillä hän aloitti maaliskuussa hallissa sijaitsevan keilailuvälineitä myyvän kaupan yrittäjänä ja lisäksi hän toimii maajoukkueiden päävalmentajana.

Kaupista on tehty lajin valmennuskeskus.

–Asun vielä Turussa perheen kanssa, on vaimo ja kolme tytärtä. Tampereella on ollut maajoukkueleirejä ja alkavalla viikollakin on sellainen, naisten EM-kisoihin Brysseliin lähdemme kesäkuun alussa, Konsteri sanoi.

Rata ei suosinut

Vuodesta 2005 lähtien maajoukkueita valmentanut Konsteri oli neljännen kerran finaalissa ja nyt tuli neljäs mestaruus

Aiemmat tulivat 2003, -08 ja -11. Kymmenen vuotta sitten hän teki finaalissa ennätykselliset 543 pistettä, kun Petri Mannonen kaatui yli 100 pisteen erolla.

–Kaupin rataa oli öljytty melko lyhyeltä matkalta eikä se suosinut minun tyyppistä kierreheittäjää. Siksikin arvostan mestaruuden korkealle, Konsteri sanoi.

Jo 15 vuotta TKK:ta edustaneen Salosen ainoa mestaruus on tullut vuonna 2007.

Nyt hän jäi jo alkuvaiheessa jälkeen ja lopullisesti mestaruus ratkesi virheisiin toisen sarjan puolivälissä.

– Sami pääsi alkukilpailun voittajana paremmalle radalle eikä tekniikkani kestänyt heikommalla radalla.

–Töissä on ollut kiireitä eikä siihen nähden hopea ole huono saavutus, sanoi Helsingissä asuva Salonen.

Konsteri on 40-, Salonen 42- ja pronssimitalisti Jari Ratia 38-vuotias.

Vuosi sitten mestaruuden voitti 18-vuotias Niko Oksanen.

–Suomen keilailun tilanne on hyvä, Salonen oli viime MM-kisoissa hopealla ja tuli peräti kolme mitalia. Ammattilaisena on vain Osku Palermaa, mutta Mika Koivuniemi ansaitsee myös hyvin valmennushommissa Arabiemiraateissa. Suomesta löytyisi enemmänkin päteviä valmentajia ulkomaille, Sami Konsteri tuumiskeli.

Ossi Ahola

”Otin rennosti”

Aiemmin kahdeksan mestaruutta vuosina 2001–15 voittanut 44-vuotias Krista Pöllänen hävisi nyt välierissä 24-vuotiaalle Hiltuselle, mutta finaalissa Hiltusen paukut eivät enää riittäneet samanikäistä Lundenia vastaan.

–Tein liikaa virheitä, hopealle jääminen harmittaa. Toki aiemmin paras saavutus oli pronssi, sanoi Turussa asuva Hiltunen.

Ensimmäisen mestaruutensa keilannut Lunden ei omasta mielestään ole juurikaan panostanut lajiharjoitteluun, vaan pääpaino on ollut Jyväskylässä tradenomiopinnoissa.

–Ei ollut mitään paineita, otin rennosti. Tämä on vain harrastusta, Lunden vakuutti.

Vuosi sitten mestaruuden voitti 17-vuotias Elice Piksilä eli nuoret ovat syrjäyttämässä vanhempia naisten huipulta. Lunden hävisi silloin finaalissa.

Mitalikolmikosta vain Hiltunen kuuluu EM-joukkueeseen. Valinnat oli tehty jo ennen SM-kilpailuja.