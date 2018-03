"Lyönneissä tuttua maagisuutta:" Tiger Woods on kaikessa hiljaisuudessa päässyt kovaan iskuun – uusi Tigermanian aika voi hyvinkin olla alkamassa

Mikko Husa Aamulehti

Tiger Woods on palannut. Golfin elävä legenda sijoittui jaetulle toiselle sijalle Yhdysvaltain PGA Tour -kiertueen Valspar Championship -turnauksessa. Voittaja Paul Casey oli vain yhden lyönnin Woodsia parempi.

Uutistoimisto Reuters intoutui Woodsin suorituksesta siihen malliin, että lyönneissä kuvailtiin olleen paljonkin entisajoilta tuttua maagisuutta.

Uskolliset fanit ottivat ilon irti Innisbrook Golf Resortin kentällä. We love you, Tiger - ja C'mon Big Cat -huudot ryydittivät Woodsin peliä.

Washington Post -lehti tiivisti viikonlopun tapahtumat kolmeen sanaan: "Tigermania on palannut."

Myös voittaja Casey kunnioitti ainakin vielä hetken entisen golf-suuruuden titteliä kantavaa Woodsia.

–Toinen voittoni PGA Tourilla on tietysti tunteellinen. Jos en kuitenkaan olisi voittanut, olisin suonut sen Tigerille, britti sanaili.

Kannattaako jatkaa?

Woods on palannut -lause on sellainen, jonka kuulemista liki kaikki golfista kiinnostuneet eivät enää uskoneet kuulevansa, tuskin edes Woods itse.

Hän pohdiskeli vain puolisen vuotta sitten uransa jatkamisen mielekkyyttä.

Sen sijaan Woods on viime vuosina joutunut vierailemaan aivan toisenlaisissa otsikoissa.

Esimerkiksi vajaa vuosi sitten maailmalle levisi karun näköinen pidätyskuva sen jälkeen, kun Woods oli otettu kiinni Palm Beachin alueella Floridassa aamuseitsemältä. Häntä epäiltiin päihtyneenä ajamisesta.

Myöhemmin Woods selitti, että kyse oli odottamattomasta reaktiosta reseptilääkkeisiin.

–En ymmärtänyt, että lääkkeiden sekoitus vaikuttaa minun niin vahvasti, Wood sanoi virallisessa tiedotteessaan.

Alamäki jyrkkeni

Alamäki vain jatkui viime kesänä. Heinäkuussa 2017 julkaistulla golfin maailmanlistalla Woods romahti ennätyksellisen alas, kun hänen sijalukunsa oli vasta 1005.

Romahduksen taustalla ei ollut ainoastaan yksi pidätyskuva, vaan pitkään jatkuneet selkävaivat.

Woodsin selkä on vaatinut viime vuosien aikana neljä leikkausta. Viimeksi Woodsin selkää operoitiin vuosi sitten.

Kymmenes vuonna 2015

Valspar Championshipin kakkossija on Woodsin paras sijoitus PGA Tourilla sitten vuoden 2015 Wyndham Championship -turnauksen. Tuolloin hän oli kymmenes. Yhtä lähelle voittoa hän pääsi viimeksi vuoden 2013 Barclays-turnauksessa, jossa hän jakoi Valsparin tavoin kakkossijan.

Maailmalistalla Woodsin tuorein noteeraus on 149:s. Woods on uransa aikana voittanut muun muassa 14 golfin major-turnausta ja 79 PGA Tourin kilpailua. Viimeksi Woods on voittanut major-turnauksen vuonna 2008.