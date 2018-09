Lukko operoi isolla setelipinolla, mutta kaudesta ei ole taaskaan luvassa suurta menestystä – 27-vuotias tshekki on raumalaisilta huippuhankinta

Lauri Lehtinen

Lukon tilanne on hämmentävä. Raumalaisilla oli viime kaudella Liigan kolmanneksi isoin budjetti heti HIFK:n ja Kärppien jälkeen. Karvan alta kahdeksalla miljoonalla eurolla Lukko ylsi runkosarjassa yhdeksänneksi ja sai pataan paikalliskilpailija Ässiltä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Toissa kaudella Lukko jäi kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle.

Mikään ei viittaa siihen, että jälleen isolla setelipinolla operoiva Lukko taistelisi tulevallakaan kaudella mitaleista.

Seuran juniorimyllyssä kouliintunut Oskari Setänen on maalin suulla kovassa paikassa. Setänen nousi viime kaudella TPS:n ykkösmaalivahdiksi, mutta 24-vuotiaan veskarin taso ei riittänyt enää välierissä Tapparaa vastaan. Raumalla Setäsen on korvattava NHL:ään lähteneen, huippukauden pelanneen Kaapo Kähkösen jättämä aukko.

Jos Setänen ei loista, Lukko on pulassa.

Puolustus on Lukon tukijalka, joka voi auttaa Setästä. Jakub Krejcik on huippuhankinta. 27-vuotias tshekki on tehnyt väkevää uraa KHL:ssä, Ruotsin SHL:ssä ja kotimaansa pääsarjassa. CV:ssä on myös neljät MM-kisat. Krejcik on kokenut laatupuolustaja, muttei kehäraakki.

Pakiston lisäksi toinen edes pientä optimismia herättävä asia on ylivoimapeli. Lukko oli, yllättävää kyllä, viime kaudella Liigan heikoin ylivoimajoukkue (14,41 prosenttia). Lukon joukkue ei häikäise, mutta sillä on riittävästi taitoa. Viime kauden sukellus ylivoimalla ei toistu, mikä auttaa pitkässä runkosarjassa.

Sentteriosasto makaa Arttu Ilomäen ja Tapio Laakson harteilla. Kaksikolta pyydetään paljon – kaunistelematta: liikaa.

Lukko etenee pudotuspeleihin, mutta suurta menestystä ei ole luvassa. Kolmas peräkkäinen kausi keskikastissa olisi valtaisa pettymys tehtyihin satsauksiin nähden.