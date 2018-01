Loppuviikon kisat kertovat paljon siitä, millainen Suomen hiihtojoukkue olympialaisissa on – Kolme viikkoa aikaa antaa olympianäytöt

Kaija Yliniemi Oberstdorf

Toistaiseksi vain kolme suomalaista mieshiihtäjää on antanut vahvat olympianäytöt olympialaisten normaalimatkoille eli sprinttiä pitempiin hiihtokisoihin. Siksi loppuviikon kilpailut Tour de Ski -kiertueella ja Ruotsin Piitimessä hiihdettävät Skandinavia-cupin kisat ovat erinomaisia kisoja osoittaa kuntoaan.

Olympiakomitea nimesi joulukuussa vasta kolme mieshiihtäjää Etelä-Koreaan. Ristomatti Hakolalle Pyeongchangin päämatka on sprintti, mutta hän kisaa melkoisella varmuudella myös viestissä.

Matti Heikkinen ja Iivo Niskanen ovat omassa kastissaan Suomen joukkueessa. Heikkinen hiihtää todennäköisesti kaikilla muilla matkoilla paitsi perinteisen hiihtotavan sprintissä. Niskasen kisaohjelman kysymysmerkki on vapaan hiihtotavan 15 kilometriä, joka on olympialaisissa miesten kolmas kisamatka yhdistelmähiihdon ja sprintin jälkeen.

–Ehkä siinä ensimmäisellä kisaviikolla on hyvä jättää jokin matka hiihtämättä, päävalmentaja Reijo Jylhä luonnehti keskiviikkona Tour de Skin sprintin peruunnuttua.

Viestiehdokkaat kaipaavat tason nostoa

Olympiakomitean valintakriteeri on mahdollisuus yltää 16 parhaan joukkoon. Valintaseulaa löyhentävät viestit, ja niitä varten pitää olla myös särkymävaraa.

–Kyllä me viestijoukkue saadaan kisoihin, eli viisi miestä. Toiveena on kuitenkin se, että saamme sellaisen viestijoukkueen, jolla pystyy pärjäämään, Jylhä arvioi miesten valintoja.

Etenkin Lari Lehtosen, Perttu Hyvärisen, Antti Ojansivun ja Ville Nousiaisen pitäisi nostaa tasoaan tammikuun kisoissa.

–He ovat samalla viivalla olympialaisia ajatellen, Jylhä sanoi.

Jokaiselle henkilökohtaiselle kisamatkalle on neljä paikkaa maata kohden. Mieshiihdossa kiintiössä lienee tilaa etenkin 15 kilometrillä ja olympiahiihdot avaavassa yhdistelmäkilpailussa.

Miesten kisat päättävälle 50 kilometrille voidaan Jylhän mukaan jopa lennättää hiihtäjiä kesken olympialaisten, koska matkan hiihtäjät selviävät hyvissä ajoin miesten 4x10 kilometrin viestin jälkeen.

Planican cup-sprintti ratkaisee

Miesten sprinttihiihdossa tilanne on valintoja ajatellen tasaisempi kuin normaalimatkoilla. Hakola on jo varma, mutta myös Lauri Vuorinen ja Martti Jylhä ovat tällä kaudella yltäneet välieriin maailmancupissa, kun on hiihdetty olympialaisten hiihtotavalla perinteisellä. Toni Ketelän kauden paras sija on 16:s.

Naisten sprintissä Krista Pärmäkosken kisapaikka on hiihtämällä hankittu, mutta muiden asemaa ratkaisee Planicassa 20. tammikuuta hiihdettävä maailmancupin sprintti. Olympiakomitean viimeinen valintapäivä on 24. tammikuuta.

Kokeneista hiihtäjistä esimerkiksi Mona-Liisa Nousiainen mittauttaa tasonsa perjantaina Ruotsissa kovien pohjoismaisten kilpakumppanien seurassa, ja näyttöihin tähyävät Piitimessä myös muun muassa Katri Lylynperä ja Leena Nurmi.

Naishiihtäjistä olympialaisiin on nimetty Pärmäkosken ohella jo Kerttu Niskanen, ja he saattavat urakoida olympialaduilla. Samoin voi tehdä Aino-Kaisa Saarinen, joka on osoittanut Tour de Skillä olevansa vahvassa nousussa. Toinen konkari Riitta-Liisa Roponen näytti vapaalla kuntonsa jo joulukuussa.

Laura Monosen vauhtia jarruttaa valmentaja Teemu Pasasen mukaan se, ettei Mononen ole vielä saanut hiihdon tekniikkamuutoksiaan automatisoitua. Anne Kyllösen tilanne on hankala, sillä hän lähti kiertueelta kotiin lepäämään.