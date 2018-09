Tappara murskasi SaiPan lähes täyden Hakametsän edessä – Ilves voittoon dramaattisen lopun jälkeen

Mikko Gynther Aamulehti

Jääkiekon Liigassa pelataan lauantaina täysi seitsemän ottelun kierros.

Vaisun alkukauden pelannut Tappara kohtaa Hakametsässä hyvässä syysvireessä olevan Lappeenrannan SaiPan. Ilves on matkannut Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi.

Tappara on kuuden ottelun jälkeen täysin väärässä päässä sarjataulukkoa toiseksi viimeisenä. SaiPa sen sijaan on toisena. Se on hävinnyt kuudesta ottelustaan vain yhden.

Seuraamme tällä sivulla kello 17 alkavia ottelua Tappara–SaiPa ja HPK–Ilves.

Pääpaino on Hakametsän kamppailussa Tappara–SaiPa.

Lopputulos: HPK–Ilves 3–4 (1–2, 2–1, 0–1)

0–1 Rautiainen (Salmela, Ikonen) 0.51

0–2 Lepaus (Savilahti, Vainionpää) 8.09

1–2 Nikkilä (Turunen, Nenonen) 13.00 YV

2–2 Nenonen (Riska, Lindgren) 21.42

3–2 Nenonen (Kainulainen, Innala) 34.47

3–3 Tamminen (Parikka, Halmo) 38.19

3–4 Ruotsalainen (Laaksonen) 47.41

Torjunnat:

Emil Larmi, HPK: 11+9+10=30

Riku Helenius, Ilves: 7+6+13=26

Lopputulos: Tappara–SaiPa 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

1–0 Rauhala (M Järvinen, Levtchi) 2.28

2–0 Kemiläinen (Malinen, Ojamäki) 6.26

3–0 Zaborsky (Kemiläinen, Mäntylä) 25.09

4–0 Malinen (Elorinne, Kemiläinen) 26.29

5–0 Zaborsky (JM Järvinen, Erkinjuntti) 46.52

5–1 Morley (Autio, Maalahti) 47.53

Torjunnat:

Christian Heljanko, Tappara: 11+5+2=18

Niclas Westerholm, SaiPa: 6+6+9=21

Yleisömäärä: 6315