Liveseuranta: Suomen tahti hiipui kolmannessa erässä, johtaa silti Kuubaa 2–1

Noora Takamäki Aamulehti

Lentopallon MM-turnauksen jatkopeleihin pääseminen helpottuisi merkittävästi, jos Suomi voittaisi vastustajansa Kuuban.

Suomella ja Kuuballa on molemmilla tappiot alla MM-turnauksen avausotteluistaan. Suomi hävisi isäntämaa Bulgarialle suoraan kolmessa erässä, Kuuba puolestaan onnistui saamaan hallitsevalta maailmanmestarilta Puolalta yhden erän.

Suomen joukkueessa on ollut sairasteluita, sillä muiden muassa Lauri Kerminen on kärsinyt selkävaivasta. Tämän vuoksi päävalmentaja Tuomas Sammelvuo on joutunut muokkaamaan joukkueensa kokoonpanoa hieman.

Ensimmäinen erä Varnassa, Bulgariassa alkaa Suomen osalta suorastaan surkeasti. Kuubalaisten etu kasvoi suurimmillaan pariinkin otteeseen viiteen pisteeseen (2–7 ja 3–8), mutta Suomi taisteli upeasti ja vei erän 25–19. Suomella oli peräti kuusi eräpalloa, joista se tarvitsi kaksi voittaakseen ensimmäisen erän.

Pitkiä palloralleja ei nähty, vaan fyysisesti vahva Kuuba ratkaisi pisteensä pääosin nopeasti. Suomella puolestaan hieman kangerrellut syöttöpeli toimi hieman avausottelua paremmin.

VASSIL DONEV

Kuuba ei johtanut hetkeäkään

Toinen erä alkoi selvästi ensimmäistä tasaisemmin. Kuuba roikkui pitkään Suomen pelissä kiinni, mutta lopulta Suomi karkasi vastustamattomasti erävoittoon 25–19.

VaLePan Urpo Sivulan ässät alkoivat viimein upota kenttään toisessa erässä. Samalla Kuuban virheet lisääntyivät, ja Kuuban valmentaja Niclas Ernesto Vives Coffignyn ilme alkoi näyttää tuskaiselta.

Niin ikään VaLePassa pelaava toinen sentteri Markus Kaurto oli pelimielellä toisessa erässä.

Kuuba kuitenkin kiristi tahtiaan erän loppuhetkillä, mutta kiri alkoi liian myöhään.

Kahden erävoiton myötä Suomi on kuitannut ottelusta vähintään yhden pisteen.

Kuuba kokosi joukkonsa kolmanteen erään

Kaksi erää Suomelle antanut Kuuba aloittaa kolmannen erän kuin eri joukkueena. Nyt puolestaan Suomi ei saa omasta pelistään kiinni, kun Kuuba iskee kovalla voimalla aloituksia kenttään. Erä on aivan loppuhetkiä lukuun ottamatta Kuuban näytöstä.

Eemi Tervaportti kuitenkin tarjoaa runsaalle suomalaisyleisölle niin paikan päällä kuin vastaanottimien ääressä herkkua, kun hän iskee verkolla hentoisella vasemman käden nostolla pallon Kuuban kenttään.

Sen sijaan aiemmin hienosti pelannut Sivula on menettänyt tuntumaansa, ja aktiivisesti pelaava Kuuba vie Suomea kuin pässiä narussa. Erän voittokin näyttää jo pitkään varmalta, mutta Suomi piristyy juuri erän ratkaisuhetkillä ja onnistuu kaventamaan kolmannen erän lopputulokseksi 20–25.

Tilanne on kolmen erän jälkeen Suomelle 2–1 (25–19, 25–19, 20–25).