Liveseuranta: Tappara johtaa Kuopiossa – Ylivoima toi vihdoinkin tulosta

Mikko Gynther Aamulehti

Jääkiekkoliiga jatkuu perjantaina viidellä ottelulla. Tappara on matkannut Kuopioon KalPan vieraaksi. Joukkueiden alkukausi on ollut tuloksellisesti samankaltainen. KalPa on kymmenentenä, Tappara vasta 13:ntena. KalPa on pelannut viisi ottelua ja saanut seitsemän pistettä. Tappara on saanut viidestä ottelusta vain neljä pistettä.

Seuraamme kello 18.30 alkavan ottelun tapahtumia tällä sivulla.

Tilanne: KalPa–Tappara 1–2

0–1 Kemiläinen (Rauhala, Mäntylä) 10.27

1–1 Klemetti (Sebok, Könönen) 13.32

1–2 Jasu (Zaborsky, Kuusela) 22.42 YV

Torjunnat:

Denis Godla: 11

Christian Heljanko: 12