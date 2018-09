Liveseuranta: Ilves yrittää estää HJK:n kultajuhlat – Klubi juoksuttaa Tammelaan melkoisen tähtisikermän

Pekka Aalto Aamulehti

Kaksi vuotta sitten Ilves katseli IFK Mariehamnin mestaruusjuhlia vierestä. Keskiviikkona Tammelassa Ilvekselle uhkaa käydä samalla tavalla, kun vieraaksi saapuu kello 18.30 alkaen HJK. Klubille riittää tasapelikin kullan varmistamiseen.

Ilves puolestaan janoaa pronssimitalia ja europaikkaa. Jokainen piste on tässä kohtaa kautta arvokas. Tamperelaiset ovat kaksi pistettä Honkaa ja KuPSia perässä, mutta yhden pelin vähemmän pelanneena.

HJK:lla on alla kymmenen ottelun tappioton putki, jonka aikana joukkue on kerännyt 26 pistettä 30 mahdollisesta. Klubi on tilkinnyt oman päänsä, sillä maaliero on näistä peleistä 19–4!

Joukkueen edellinen tappio on 29. kesäkuuta Lahtea vastaan.

Huonosti ei ole pelannut Ilveskään, sillä se on 22 pisteellään kymmenen ottelun kuntopuntarissa kakkosena.

HJK saa Tammelaan jalkeille erittäin vahvan ryhmän, jonka tähtenä tuikkii 19 liigamaalin Joao Klauss. Mukana on lisäksi tukku Faith Obilorin, Juha Pirisen ja Sebastian Dahlströmin kaltaisia huippupelaajia. Klubilta puuttuvat Rafinha (lievä loukkaantuminen) ja Moshtagh Yaghoubi (pelikielto).

Ilveksen merkittävimmät poissaolijat ovat Baba Mensah, Tuomas Rannankari ja Iiro Järvinen.

Seuraamme ottelun etenemistä tarkasti tässä jutussa kello 18 alkaen.

Ilves: Hilander, Aspegren, Miettunen, Tomas, Haukioja, Siira, Thiaw, Ojala, Ala-Myllymäki, Tamminen, Mettälä.

HJK: Rudakov, Pirinen, Obilor, Patronen, Jalasto, Jordan, Dahlström, Riski, Alho, Vertainen, Klauss.