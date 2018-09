Liveseuranta: Ilves hukkasi loistavan tilaisuuden – Kärppien konkareilta melkoista taistelua alivoimalla

Pekka Aalto Aamulehti

Jääkiekkoliigan ainoassa ottelussa kohtaavat Ilves ja Kärpät Hakametsässä. Ilves on aloittanut kauden pirteästi ja on sarjassa neljäntenä. Mestarisuosikiksi kauden alla nostettu Kärpät on seitsemäntenä.

Seuraamme kello 18.30 alkavan ottelun tapahtumia tällä sivulla.