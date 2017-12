Liverpool hankki pitkään loukkaantuneena olleen ja nykyisen seuransa kanssa riidelleen topparin ME-hinnalla – Klopp: "En ole siitä kiinnostunut"

Mikko Gynther Aamulehti

Valioliiga-joukkue Liverpool hankki puolustaja Virgil van Dijkin Southamptonista. Siirto vahvistettiin keskiviikkona.

Uutistoimistojen mukaan Liverpool maksoi Hollannin maajoukkuetopparista peräti 84 miljoonaa euroa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin puolustajasta maksettu summa.

Historian suurin siirtosumma on maksettu hyökkääjä Neymarista. PSG maksoi viime kesänä Barcelonalle 222 miljoonaa euroa, jotta sai brassitähden riveihinsä.

Van Dijk, 26, siirtyy Liverpooliin tammikuun alussa. Hollantilaisen toivotaan tuovan vakautta Liverpoolin puolustukseen, joka on vuotanut ajoittain pahasti. Joukkue on päästänyt 20 Valioliigan ottelussa 23 maalia, mikä on kärkinelikosta selkeästi eniten.

–Laatu. Sen takia hankimme hänet ja sen takia olimme hänestä kiinnostuneita. Voin kuvitella, että ihmiset ajattelevat, että vau, onpa iso summa, mutta minä en ole siitä kiinnostunut. Emme laadi hintoja, markkinat laativat ne. Kaikkien Liverpoolin kannattajien pitäisi ensimmäisenä unohtaa hintalappu, Liverpoolin manageri Jürgen Klopp sanoi uutistoimistojen Reutersin ja AFP:n mukaan Sky Sportsille.

PETER POWELL

Siirto kariutui kesällä

Van Dijk siirtyi Southamptoniin skotlantilaisesta Celticistä syyskuussa 2015. Hyvät otteet herättivät useamman suurseuran kiinnostuksen, vaikka van Dijk olikin loukkaantumisen takia sivussa tammikuun lopulta aina syyskuun alkupuolelle saakka.

Muun muassa Liverpool oli hollantilaispelaajan kannoilla jo viime kesänä. Liverpoolin kerrottiin kuitenkin lähestyneen van Dijkia sääntöjen vastaisesti, minkä jälkeen se vetäytyi.

Van Dijk myös anoi siirtoa pois Southamptonista, vaikka hänen sopimustaan oli jäljellä peräti viisi vuotta. Virgil van Dijk harjoitteli tovin omillaan, kun Southamptonin manageri Mauricio Pellegrino ei päästänyt häntä joukkueharjoituksiin. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun van Dijk kertoi lähtöhaluistaan.

Lopulta Southampton pystyi pitämään van Dijkista kiinni. Van Dijk on pelannut tällä kaudella 13 Valioliiga-ottelua.

–Kauden ensimmäinen puolisko ei sujunut häneltä parhaalla mahdollisella tavalla. Hän oli loukkaantumisen takia sivussa pitkän aikaa ja tiedämme kaikki, mitä tapahtui viime kesänä, Klopp sanoi ja viittasi hollantilaisen tarvitsevan aikaa sopeutumiseen.