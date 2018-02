Lindsey Vonnilla oli tunteikas päivä: Isoisän kuolema itketti, treffikumppanin etsiminen nauratti – "Toivottavasti he löytävät minulle miehen"

Mikko Gynther Alma Media

Yhdysvaltalaisella alppitähdellä Lindsey Vonnilla oli tunteikas mediapäivä Pyeongchangissa perjantaina. Vonn puhkesi lehdistötilaisuudessa kyyneliin, kun hän alkoi puhua isoisästään Don Kildow'sta, joka kuoli marraskuussa.

–On todella vaikea olla itkemättä. Haluan pärjätä hyvin hänen vuokseen. Kaipaan häntä todella paljon. Hän oli niin iso osa elämääni, Vonn sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

–Toivoin, että hän olisi nähnyt minun laskevan täällä, mutta tiedän, että hän katselee ja auttaa minua. Aion voittaa hänen kunniakseen.

Olympialaisissa Vonn, 33, on voittanut yhden kullan ja yhden pronssin. MM-mitaleja hänellä on seitsemän.

Vonn ei pystynyt osallistumaan edellisiin olympialaisiin polvivamman takia. Vanhat vammat vaikuttavat yhä hänen päivittäiseen tekemiseen.

–Aamuisin minun täytyy lämmitellä polveani 15 minuutin ajan. Sitten minun täytyy pyöräillä ja venytellä. Minun täytyy tehdä ylimääräistä työtä paljon enemmän kuin aikaisemmin, Vonn sanoi Reutersin mukaan.

–Vuonna 2010 olin paljon terveempi urheilija, mutta tällä hetkellä olen paljon vahvempi – en vain fyysisesti, vaan myös henkisesti. Olen voittanut paljon vaikeuksia.

Vonn aikoo jatkaa uraansa vielä ainakin ensi kauden, mutta hän sanoo, että nämä ovat todennäköisesti hänen viimeiset olympialaisensa. Vonn kilpailee Etelä-Koreassa syöksyssä, super-G:ssä ja alppiyhdistetyssä.

Vonn on voittanut 81 maailmancupin kilpailua. Se on enemmän kuin yksikään toinen nainen lajin historiassa. Miehistä vain Ruotsin Ingemar Stenmarkilla on enemmän voittoja (86).

–Jatkan niin pitkään, kunnes saavutan 86. voittoni. Uskon, että ensi vuonna rikon sen rajan. Kunhan polveni kestää kunnossa ja pystyn voittamaan kisoja, jatkan laskemista.

Tällä kaudella Vonn on voittanut neljä maailmancupin kilpailua: kolme syöksyssä ja yhden super-G:ssä.

Deittiapua norjalaisilta

Vonn oli myös rennolla tuulella. Hän kertoi pyytäneensä norjalaisilta alppitähdiltä Aksel Lund Svindalilta ja Kjetil Jansrudilta apua deittailuun.

–He ovat elämäntapavalmentajiani, Vonn naurahti AFP:n mukaan.

Svindalista, 35, ja Jansrudista, 32, on tullut läheisiä ystäviä Vonnille.

–Kysyn heiltä paljon neuvoja. Harjoittelen heidän kanssaan usein Chilessä kesäisin. Kysyn heiltä myös miehistä ja mitä minun pitäisi heidän suhteen tehdä, Vonn naureskeli.

–He ovat tukeneet minua kaikessa, mitä teen ja mitä haluan tehdä. Toivottavasti he löytävät minulle miehen. No vitsi, vitsi. Tai ehkä...