L'illustre: Michael Schumacher muuttaa Mallorcalle

Entinen formulatähti Michael Schumacher on muuttamassa Mallorcan saarelle, uutisoi sveitsiläinen L'illustre. Lasketteluonnettomuudessa 2013 vaikeasti vammautuneen Schumacherin vaimo on lehden mukaan ostanut Mallorcalta 30 miljoonan euron kiinteistön, joka on aiemmin kuulunut Real Madridin puheenjohtajalle Florentino Perezille.

Schumacher voitti seitsemän F1-maailmanmestaruutta vuosina 1994–2004. Hän loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa 2013 lyötyään päänsä eikä ole sen jälkeen näyttäytynyt julkisuudessa. Hänen on kerrottu toipuvan kotonaan Sveitsissä, mutta hänen perheensä ei ole kertonut tarkemmin hänen kunnostaan.

Schumacher täyttää ensi tammikuussa 50 vuotta.