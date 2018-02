LeKi käänsi kurssin ylöspäin – RoKi-ottelun 3–2-voitto oli jatkumoa Kokkolan ottelulle

Yrjö Kares Aamulehti

Jääkiekon Mestiksen Lempäälän Kisalle loistaa vaihteeksi kirkas valo. Toinen 3–2-vierasvoitto ottelumatkalta pohjoiseen lyhensi ainakin henkisesti kotimatkaa Rovaniemeltä Lempäälään.

–Tulosta on haettu ja odotettu pelistä toiseen. Nyt on tunne, että joukkue on saanut työnteosta palkintoakin. Perjantaina kaatui Hermes, lauantaina RoKi, LeKin päävalmentaja Miikka Kuusela tunnelmoi.

Hyvä sarjapeli

Kuuselan mielestä Rovaniemen ottelu oli hyvätasoista Mestiksen sarjakiekkoa.

–Tunnelmassakaan ei ollut valittamista, kun parituhatta ihmistä piti meteliä hallissa, Kuusela kuvaili.

LeKin maalit tekivät Ismo Nikkinen (1–1), Jere-Matias Alanen (2–2) ja Sami Laakso (2–3) alivoimalla.

Erityismaininnan Kuuselan mielestä ansaitsi tällä kaudella myös Ilveksen liigajoukkueessa pelannut maalivahti Markus Ruusu, jolle kertyi 37 torjuntaa.

–Sarjan pelitahti on tiivis. Ensi viikollakin meillä on kaksi ottelua, onneksi molemmat ovat kotihallissa (keskiviikkona IPK, lauantaina RoKi), Kuusela totesi.