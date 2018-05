Leijonat saavat poikkeusluvan urheilulatteuden käyttöön – Mihin Suomen joukkueen paras riittää?

Harri Laiho

Teen parhaani ja katsotaan, mihin se riittää.

Tuo takavuosien aiheestakin parjattu urheilulatteus on käynyt lähes harvinaiseksi vastaukseksi. Hyvä niin. Leijonille voisi kuitenkin antaa poikkeusluvan käyttää sitä.

Joukkue kun pääsee ratkaisupeleihin täysin omilla ehdoillaan ja omilla vahvuuksillaan. Suomi on löytänyt rohkean linjansa, johon on helppo nojata.

Vaikka peli on aina suhteessa vastustajaan, Leijonien ei tarvitse mitali mielessään vilkuilla taakse eikä sivuille. Se voi katsoa vain eteen täynnä itseluottamusta ja peli-iloa.

Suomi voi todella lähteä tekemään parhaansa ja katsomaan, mihin se riittää.

Mihin Leijonien paras riittää?

Suurin mestarisuosikki Suomi ei ole vieläkään. Ei välttämättä edes mestarisuosikki Ruotsin ykköshaastaja.

Jotta Leijonat voisi uhmata jopa Ruotsia, avainkysymys on siinä, kuinka paljon joukkueessa on vielä käyttämätöntä potentiaalia.

Lauri Marjamäki adjutanteineen on repinyt ryhmästä paljon irti. Sebastian Aho ja kumppanit ovat oma lukunsa, mutta myös "kakkoskerroksen väki" on parhaimmillaan, niin kuin USA-ottelussa pystynyt venymään.

Mukana on pelaajia, jotka pelaavat isommassa roolissa kuin ovat tottuneet. Mukana on pelaajia, jotka pelaavat eri paikkaa, mihin ovat tottuneet. Mukana on eurosarjojen miehiä, joiden on ollut pakko nostaa tasoaan ihan vain jo pysyäkseen mukana.

Siihen kaikkeen he ovat tiukan paikan tullen pystyneet.

Käyttämättömässä potentiaalissa katseet voi toki kääntää myös "ykköskerroksen väkeen"?

Mikael Granlundin ja Mikko Rantasen tehoissa ja otteissa ei ole moittimista. Aivan parhaimpaan lentoonsa ykkösketjun yhteispeli ei ole silti viidellä viittä vastaan vielä päässyt.

Kuinka kohtuullista on odottaa, että kakkoskerroksen väki pystyy vielä yhteen uuteen ratkaisupelien vaatimaan askeleeseen? Kuinka kohtuullista on odottaa Granlundin ketjun palasten loksahtavan kuin Ahon vitjassa?

Vaikka kumpikaan ei olisi kohtuullista, molemmat ovat tässä joukkueessa mahdollista.

Katsotaan, mihin se riittää.