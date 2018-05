Leijonien päävalmentaja Marjamäki ennen Sveitsi-puolivälierää: "En tiedä mikä on hyvä tai huono vastustaja – otamme kenet vaan mielellämme vastaan"

Tapani Salo Herning

Leijonien päävalmentajalla Lauri Marjamäellä ei ole harhaluuloja torstain puolivälierävastustajasta.

–Huippulaatujoukkue. Mitä ne siellä puhuu, niin kautta aikain kovin Sveitsin joukkue. Se on paljon sanottu, kun muistaa, että Sveitsi pelasi MM-finaalissa 2013, Marjamäki tuumaa.

Sveitsi jäi omassa alkulohkossaan neljänneksi. Leijonat voitti Herningin lohkon.

–Siellä on seitsemän NHL-pelaajaa, kyllä se on laatujoukkue. He pelasivat maalin pelejä Venäjää ja Ruotsia vastaan, Marjamäki muistuttaa.

Päävalmentaja sanoo tietävänsä, miten Sveitsi pelaa.

–Mutta ajattelemme itsekkäästi omaa juttua. Emme mene hirveästi Sveitsin kautta, hän kertoo lähestymistapaa torstain otteluun.

–Tilanne on sama vaikka pelaisimme Ruotsia, Venäjää tai Tshekkiä vastaan. Pitää parantaa omaa juttua.

Sveitsin pelaajat sanoivat Suomen sopivan heille vastustajaksi paljon paremmin kuin Kanadan tai USA:n.

–En tiedä mikä on hyvä tai huono vastustaja, Marjamäki hymähtää.

–Kaikki on pakko voittaa. Otamme kenet vaan mielellämme vastaan. Nautimme siitä, että kahdeksan joukkuetta on enää jäljellä, kahdeksan on jo aloittanut kesäloman ja on moni aloittanut jo kesäharjoittelun. Me saamme vielä pelata jääkiekkoa näin hienolla joukkueella. Siitä saa kicksejä eniten.

Puolivälierä Suomi–Sveitsi pelataan torstaina kello 21.15 alkaen.