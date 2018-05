Leijonat, älkää aliarvioiko Sveitsiä – vastustaja ohittaa Leijonat yllättävässä kategoriassa

Lauri Lehtinen Alma Media

Suomen ei kannata aliarvioida Svetsiä ennen torstain puolivälierää jääkiekon MM-jäillä. Leijonat otti B-lohkon voiton ja Sveitsi oli A-lohkossa neljäs, mutta käkikellojen maan joukkue sai muutamia kovia NHL-vahvistuksia kesken kisojen.

Itseasiassa, yllättävää kyllä, Sveitsillä on rutkasti enemmän NHL-kokemusta kuin Suomella. Sveitsiläispelaajat ovat pelanneet 1 748 NHL-ottelua, suomalaiset 1 260.

Esittelemme viisi Sveitsin pelaajaa, joita Leijonien on syytä pitää silmällä.

Steve Roberts/Cal Sport Media

Roman Josi, puolustaja

27-vuotias Nashville Predatorsin tähti kuuluu maailman parhaiden puolustajien joukkoon. Edustanut kantri-kaupungin ylpeyttä debyyttikaudestaan 2011–12 asti ja on ollut useamman vuoden ajan NHL:n eliittiä.

Josi on ominaisuuksiltaan todella monipuolinen, vaikkakin hänen sulava luistelunsa ja taitonsa pääsevät usein esiin pistetilastoissa. 187-senttisellä ja jykevällä puolustajalla ei ole juurikaan heikkouksia pelissään ja hän on tottunut pelaamaan todella isoja minuutteja. Vastuu todennäköisesti vain nousee Sveitsin paidassa kerrasta poikki -pelien alkaessa.

Sveitsiläisen NHL:n yhden runkosarjan piste-ennätys tuli toissa kaudella, kun 81 pelissä syntyivät tehot 14+47=61. Täksi kaudeksi Josi "ylennettiin" Predatorsin kapteeniksi. Viime kevään finalistin niskaan kasautuivat isot paineet ja kausi päättyikin lohkovälierissä Winnipeg Jetsin käsittelyssä. Josikaan ei ollut pudotuspeleissä parhaimmillaan – 13 pudotuspeliä kuluivat pistein 0+4=4. Vielä runkosarjassa pisteitä tuli 53. Saapui Sveitsin avuksi MM-kisoihin kesken turnauksen ja on tehnyt kahteen peliin tehot 0+1=1.

NHL:n tähdistöpeliinkin valittu Josi voitti kasvattiseurassaan Bernissä Sveitsin mestaruuden vuonna 2010. Hänet valittiin jääkiekon MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi hopeaan päättyneessä turnauksessa 2013.

Ondrej Deml

Mirco Müller, puolustaja

Ei ole Sveitsin nimekkäin peluri, mutta kantanut isoa vastuuta MM-kisoissa. Putosi ykköspakkiparista ennen alkulohkon päätöspeliä Ranskaa vastaan, mutta kasasi seitsemään alkulohkopeliin tehot 1+5=6 ja on koko turnauksen plusmiinus-tilastossa jaetulla seitsemännellä sijalla noteerauksella +9.

Müller on vasta 23-vuotias ja on pelannut viime kaudet NHL:n ja AHL:n rajamailla San Jose Sharksissa ja New Jersey Devilsissä, johon Müller kaupattiin toissa kaudeksi. Päättyneellä kaudella pelasi 28 NHL-ottelua tehoin 0+4=4. Sharks varasi Müllerin kesällä 2013 ensimmäisellä kierroksella.

Müller on isokokoinen yli 90-kiloinen pakki, mutta voi yllättää vastustajan sulavalla luistelullaan. Sisko Alina Müller edusti Sveitsiä helmikuussa Pyeongchangin olympialaisissa.

Ondrej Deml

Nino Niederreiter, hyökkääjä

Minnesota Wildin jässikkä pelaa erinomaista MM-turnausta. Mikael Granlundin seurakaveri on käyttänyt paikkansa Sveitsin ykkösketjun oikeassa laidassa ja tehnyt seitsemässä pelissä yhtä monta tehopistettä (3+4=7). Niederreiter onkin joukkueensa paras pistemies.

Satakiloinen sveitsiläinen on todellinen voimahyökkääjä, joka punnertaa tiensä maalinedustalle vaikka väkisin. Maalilta tai kulmapaineista miestä ei saa siirrettyä edes traktorilla. Suoraviivainen tyyli on tuonut vähintään 18 maalia NHL:ssä neljällä peräkkäisellä kaudella.

25-vuotias Niederreiter on ollut Wildissa isossa roolissa, muttei aivan suurimpia tähtiä Granlundin tapaan. Laituri ei ole tehnyt pudotuspelimaalia kahteen vuoteen.

Steve Roberts/Cal Sport Media

Kevin Fiala, hyökkääjä

Josin seurakaveri Nashville Predatorsista. 21-vuotias äärimmäisen taitava laituri pelasi läpimurtokautensa NHL:ssä ja teki Predatorsille 23 maalia ja 48 tehopistettä runkosarjassa.

Suomi saa pitää Fialaa silmällä, sillä hänen luovaa ja yllätyksellistä peliään on vaikea saada kuriin. Fiala voi ratkoa pelin vaikka yksin tarvittaessa.

Fiala pelasi ensimmäisissä aikuisten MM-kisoissaan jo 18-vuotiaana keväällä 2014. Käynnissä olevissa kisoissa kaksi peliä tehopistein 1+1=2.

Darryl Dyck

Timo Meier, hyökkääjä

San Jose Sharksin kauden päättyminen NHL:n pudotuspeleissä ei ole näkynyt laitahyökkääjän otteissa. Meier on tehnyt neljään peliin pisteet 1+4=5 ja on noussut Niederreiterin laituripariksi ykkösketjuun, joka on ollut viimeisimmillään muodossa Meier–Enzo Corvi–Niederreiter. Ketju on ollut Sveitsin vaarallisin MM-turnauksessa.

Meierillä on alla hieno NHL-kausi. 21-vuotias hyökkääjä pelasi vasta toisen kautensa Sharksissa, mutta teki jo 21 maalia ja 36 tehopistettä. Väkivahva hyökkääjä nousi jopa ykkösketjun laituriksi menestystä jahdanneissa haipaidoissa.

Meierin fyysisyys, työmoraali ja vauhti ovat Leijonille haaste. Kun Meier–Niederreiter-laituripari alkaa ryskätä kulmissa, luvassa on hikeä ja mustelmia.