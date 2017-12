Lauri Markkasen ennätysilta oli harvinaisen kova suoritus tulokkaalle – suomalainen ohitti tukun NBA-legendoja

Lauri Lehtinen Aamulehti

Lauri Markkanen pelasi perjantain ja lauantain välisenä yönä NBA-uransa parhaan ottelun. Chicago Bulls kukisti hyvää alkukautta pelaavan Indiana Pacersin 119–107 ja Markkanen viimeisteli 32 pistettä ja otti seitsemän levypalloa.

Markkasen pistesaldo on suomalaisen tulokaskauden paras – ja kova saldo tulokkaalle ylipäätään.

Kuluvalla kaudella tulokkaista vain Utahin Donovan Mitchell, Los Angeles Lakersin Kyle Kuzma ja Philadelphian Ben Simmons olivat kyenneet ylittämään 30 pisteen rajan yksittäisessä ottelussa.

Jos vertaa Markkasen saldoa koripallo- ja NBA-historian suurimpiin eurooppalaislegendoihin, Markkanen nousee tilastoissa varsin korkealle. Esimerkiksi kaksi NBA-mestaruutta Lakersissa voittanut Pau Gasol kirjautti parhaassa pelissään tulokaskaudellaan juuri Markkasen 32 pisteen saldon.

Jutun alle on kerätty NBA-historian kovimpien eurooppalaispelaajien piste-ennätyksiä tulokaskausilta.

Markkanen on tehnyt tulokaskaudellaan 14,7 pistettä per ottelu. Hän on tuolla lukemalla NBA:n tulokkaiden joukossa neljäntenä juuri Mitchellin, Kuzman ja Simmonsin jälkeen.

Bulls on voittanut joulukuun 12 ottelustaan peräti 10.