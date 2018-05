Lauri Marjamäen mielestä Leijonat ei ole ennakkosuosikki puolivälierässä Sveitsiä vastaan: "Mielestäni semmoista asetelmaa ei nyt ole"

Tapani Salo Herning

Päävalmentaja Lauri Marjamäen mielestä Leijonat ei ole ennakkosuosikki torstain puolivälierässä Sveitsiä vastaan.

–En koe, että olemme ennakkosuosikkina tuossa ottelussa.

–Sen tiedän, että suosikkina on vaikea pelata. Sen opin Oulun Kärppiä valmentaessani. Koko ajan piti voittaa ja jos et voittanut, niin se oli pettymys.

–Mielestäni semmoista asetelmaa ei ole nyt Sveitsiä vastaan.

Marjamäen mukaan Sveitsi on hiukan samanlainen vastustaja kuin USA ja Kanada.

–Sveitsi on kuin pohjoisamerikkalainen joukkue, luistelee helkutin kovaa ja sieltä löytyy NHL:n huippupakkeja. Mutta se sopii meille hyvin ja meillä on levollinen mieli. Tiedämme, että meillä on yksilötasolla vielä varaa parantaa. Kaikkea ei ole vielä kaivettu esiin.

Leijonat on pelannut Tanskassa reipasta hyökkäyspeliä. Ilme on ollut täysin erilainen kuin viime vuoden kisoissa, jolloin Suomi oli passiivinen ja pelasi keskialueen trapia.

–Monella tavalla voi voittaa. Voi voittaa trapilla ja hyvällä puolustusalueen pelillä ja sitten aggressiivisella karvauspelillä, Marjamäki muistutti.

Hän nosti esiin viime vuoden puolivälierän USA:ta vastaan.

–Meillä oli vaikea alkulohko, mutta jenkit olivat voittaneet jokaisen ottelunsa. Niin siinä vain kävi, että me menimme sinne ja voitimme 2–0. Saimme niiden pelin tukahdutettua ja se oli siinä. Yksittäiset jääkiekkopelit ovat erilaisia, päävalmentaja aprikoi.

Marjamäki ei tarkoita sitä, että Leijonat valitsisi passiivisen pelitavan Sveitsiä vastaan. Päinvastoin.

–Nyt sieltä tulee jonkunlainen joukkue vastaan, mutta menemme peliin rohkeasti ja käytämme niitä juttuja, jotka ovat toimineet aiemminkin tässä turnauksessa.

Jääkiekon MM-kisojen puolivälierä Suomi–Sveitsi pelataan kello 21.15 alkaen torstaina.