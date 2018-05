Lauri Marjamäen aika Leijonissa vetää synkäksi – mutta petasiko hän Jukka Jaloselle tien maailmanmestaruuteen?

Tapani Salo, Harri Laiho Kööpenhamina

Salo: Mies se on hävinnytkin. Lauri Marjamäen ura Leijonien päävalmentajana päättyi puolivälierätappioon Sveitsille. Yhtään mitalia hänen aikanaan ei Leijonille tullut, mutta hän teki miehen työn luomalla uuden raikkaan pelityylin, vai mitä sanot, Harri?

Laiho: Joo joo, ja ajoi sisään uuden sukupolven, voitti tämän kauden 30 ottelusta 21... haloo. Neljät arvokisat, joista yhdessä kelpo peliä, mutta ei silloinkaan ratkaisuhetkillä, eikä tosiaan yhtään mitalia. Se oli paluu 1980-luvulle! Kyllä se miehen syö.

Salo: Tuo on sitä porilaista synkkämielisyyttä. Leijonat pieksi Kanadan 5–1 ja jenkit 6–2. Ne olivat sellaisia esityksiä, joiden varaan suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta kelpaa rakentaa. Jukka Jalosen on hyvä hypätä Marjamäen luomalle ladulle. Jalosen ei tarvitse rämpiä umpihangessa. Kun Leijonat Jalosen johdolla palaa mitali- tai jopa kultakantaan, osa kunniasta kuuluu "Late" Marjamäelle.

Laiho: Tuskin ainakaan se osa kunniasta, jossa mullistavasti keksittiin pelata ilman senttereitä.

Salo: Marjamäki ei ole mikään kirurgi. Minkä hän sillä voi jos Aleksander Barkov loukkaantuu ja Joonas Kemppainen ja Jarno Koskiranta tarvitsevat puukkoa. Sentterien puute oli ongelma, mutta minkäs teet. Vai väitätkö, että Leijonat pelaisi mitaleista, jos Mika Niemen passi olisi leimattu?

Laiho: Haluaisin väittää, mutta tyydyn vain toteamaan, että ainakaan nyt Leijonat ei pelaa mitaleista. Neljännen kerran peräkkäin kotiin ilman tuliaisia. Ja lopulta tuli ikävä jopa Kukkosen Lassea. Vakava tilanne.

Ossi Ahola

Salo: Tulosten takaa pitää nähdä iso kuva: meillä on uusi loistava pelitapa ja upeita nuoria pelaajia kasvamassa. Kukkosen Lasse voi pikkuhiljaa siirtyä eläkkeelle. Yksi kysymys on toki ilman vastausta ja se on aika tärkeä: Jatkaako Jalonen Marjamäen/Mannerin valitsemalla linjalla?

Laiho: Toivottavasti ja varmaankin, koska Mikko Manner on jatkamassa Leijonissa myös Jalosen aikana. Kyllähän tällä linjalla vielä menestystä tulee, kun nuorukaiset kasvavat ja saadaan hieman näiden kisojen ryhmää tasapainoisempi joukkue. Ensi vuonna maailmanmestaruus?

Salo: Paikka on ainakin Jaloselle ja Leijonille tuttu. Juuri Bratislavassa Suomi juhli MM-kultaa 2011 ja siellä pelataan taas ensi keväänä. Jalonen oli kultajoukkueen valmentaja, Timo Jutila joukkueenjohtajana ja komeat ilmaveivit heittänyt Pasi Nurminenkin porukassa mukana. MM-kulta maistuisi kyllä, mutta kaikki kulminoituu taas kerran siihen, kuinka monta NHL:n laatupelaajaa Leijonat saa kisoihin.

Laiho: Tilanne ei välttämättä helpotu, koska kisojen alkua lykätään taas viikolla eteenpäin. Joskus juhlittiin MM-kultaa 7. toukokuuta, ensi vuonna kisat eivät ole silloin edes alkaneet. Kun finaalia vedetään lähes kesäkuun kynnyksellä, se alkaa jo syödä niin NHL-miesten kuin muidenkin kesälomaa ja harjoituskautta. Kyllä siinä saatetaan nähdä taas joku kieltäytyminen.