Lauantain vetovihje: Vähämaalista Burtonissa

Lauantain paras pitkävetohaku on alle 2,5 maalia Englannin Mestaruussarjan ottelussa Burton–Nottingham (kohde 5269).

Tästä ottelusta löytyvät kaikki vähämaalisuuden elementit. Nottinghamin (ja sen managerin Aitor Karankan) vähämaalisuutta on haettu vetoihin aikaisemminkin, mutta nyt jos koskaan tuo haku on taas paikallaan, kun vastassa on hyökkäykseltään kovin heppoinen Burton.

Burton on tehnyt Mestaruussarjan 31 ottelussaan maaleja yhteensä 24 (0,77/peli). Lukema on sarjan toiseksi pienin, vain Birmingham on pystynyt olemaan tekemättä vähemmän maaleja.

Maalidottamaakaan Burton on viimeksi kerännyt yli yhden maalin verran sarjapelissään tammikuun ensimmäisenä päivänä tuolloin heikossa hapessa ollutta SheffW:tä vastaan. Tuon jälkeen joukkue on kotonaankin jäänyt todella vähille maalipaikoille sekä QPR:aa että Readingia vastaan.

Nytkään ei ole oikein mitään perusteita olettaa joukkueen hyökkäyspelin roihahtavan liekkeihin.

Nottinghamissa Aitor Karanka on tuloksellisesti ollut valtava pettymys.

Niin karua kuin se onkin, ainut muutos minkä Karanka on saanut joukkueessa aikaan, on Nottinghamin oman hyökkäyspelaamisen täydellinen tuhoutuminen. Joukkue on kolmessa viime sarjapelissään jäänyt maaleitta.

Omat maaliodottamatkin ovat jääneet Karankan peleissä usein todellisiin minilukemiin. Suurin syy tähän on Karankan suosima nihilistinen pelitapa.

Mikään tuskin muuttaa Karankan lähtöajatuksia tähänkään vieraspeliin. Puolustuksen kautta yritetään, ja Burtonia vastaan se voi jopa onnistua. Kaiken kaikkiaan Burton–Nottingham-pelissä ovat siis vastakkain kaksi viime aikoina erittäin huonoa hyökkäyspeliä esittänyttä joukkuetta, joiden valmentajat lähtevät otteluun puolustusvoittoisilla taktiikoilla.

Näistä lähtökohdista Veikkauksen tähän lupaama markkinoiden korkein alle 2,5 maalia kerroin 1,63 kelpaa hyvin peleihin arviolla 64 prosenttia.

Muita mahdollisia hakuja ovat niin ikään alle 2,5 maalit otteluissa Cardiff–Mboro (kohde 5291, kerroin 1,58) sekä Alaves–Deportivo (kohde 2303, kerroin 1,78).

5269 Burton–Nottingham, alle 2,5 maalia (kerroin 1,63)

