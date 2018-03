Lauantain vetovihje: Uusi yritys Hullin vähämaalisuudelle

Timo Brander @TimoBrander

Lauantain parhaaksi pitkävetohauksi nostan tiistaiseen tapaan Englannin Mestaruussarjan Hullin kotiottelun vähämaalisuuden.

Viimeksi vedolle kävi käytännössä kalpaten heti kättelyssä, kun Millwall teki maalin jo pelin ensimmäisellä minuutilla – ja samalla koko ottelun "käsikirjoitus" meni uusiksi. Kotonaan viime aikoina todella vähämaalisesti esiintyneelle Hullille haetaan nyt alle 2,5 maalin tulosta oikein sopivalla vähämaalisuusvastustajalla Norwichilla.

Siinä missä Hull on kotonaan ollut viime pelin poikkeusta lukuun ottamatta vähämaalinen (sekä tuloksellisesti että pelillisesti), on myös Norwich kunnostautunut samalla saralla oikein mallikkaasti. Norwichin kymmenestä viime pelistä seitsemässä on jääty alle 2,5 maalin ja vieraissa seitsemässä viime pelissä vain yhdessä on tehty yli kaksi maalia. Saldot täsmäävät hyvin myös viimeaikaisten otteluiden maalipaikkojen kanssa.

Veikkauksen 1,68 alle 2,5 maalista (kohde 2575) edustaa kertoimena markkinan kärkeä ja kelpaa peleihin arviolla 62 prosenttia.

Muita hyviä hakuja ovat yli 4,5 maalia ottelussa Ufa–Omsk (kohde 8680, kerroin 1,70), kohteen 8539 Ufa (kerroin 2,25), kohteen 4708 Fulham (kerroin 2,50), alle 2,5 maalia ottelussa Hudds–Swansea (kohde 4683, kerroin 1,53), alle 2,5 maalia ottelussa Cardiff–Birmingham (kohde 2545, kerroin 1,60) sekä yli 2,5 maalia ottelussa Millwall–Brentford (kohde 2640, kerroin 1,88).

Vakiosta kannattaa huomioida, että tarjolla on 200 000 euron jackpot 13-oikein voittoluokkaan. Täysosumille jaetaan nyt 500 000 euroa.

Kierroksen paras ideavarma on kohteen 13 vierasjoukkue Brentford ja maistuvin ohipelitapaus puolestaan kohteen 7 Cardiff.

2575 Hull–Norwich, alle 2,5 maalia (kerroin 1,68)

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."