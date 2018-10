Lauantain vetovihje: FC Inter pitää Kemissä nollat

Timo Brander@TimoBrander

Lauantain paras pitkävetohaku on se, että FC Inter pystyy pitämään maaliinsa puhtaana PS Kemin vieraana.

Hieman karrikoiden tässä ottelussa on vaikeaa keksiä syitä sille, miksi PS Kemi innostuisi tai pystyisi tekemään maalin. Vain valmentajan perjantainen vaihto voi teoriassa antaa jonkinlaisen positiivisen sykäyksen, mutta en anna sille kovin suurta painoa ryvettyneen joukkueen tekemisessä.

Jo lähtökohtaisesti kylmä ja tuulinen sää yhdessä jo hieman pehmeän kentän kanssa verottavat tämän ottelun maalien odottamaa. PS Kemillä ei ottelussa ole enää panosta joukkueen pudottua jo ensi kaudeksi ykköseen.

Tuskin uusi valmentajakaan enää tässä tilanteessa saa aikaan mitään hurmosreaktiota. Interille riittäisi tästä pelistä yksikin piste varmistamaan ensi kauden sarjapaikan jo ennen päätöskierroksen mahdollista stressipeliä SJK:ta vastaan vieraissa (sille siis 0–0 kävisi tähän paikkaan oikein hyvin).

Pelillisesti Inter on loppukaudesta oppinut puolustamaan alkukautta selvästi paremmin. Tässä sille olisi lisäksi ihan luontevaa lähteä varovaisesti liikkeelle. PS Kemin maalinteko on viime otteluissa ollut todella pitkissä puissa. Sen seitsemän viimeisen pelin tehtyjen maalien saldo näyttää seuraavalta 0–0–1–0–1–0–0. Kotona edelliset kolme peliä on menty ilman tehtyä maalia.

Näistä lähtökohdista kohteessa 4816 tarjottu 2,55 Kemin nollukoista tuntuu liian suurelta kertoimelta.

Muita mahdollisia hakuja ovat alle 5,5 maalia Jokerit–SKA ottelussa (kohde 6427, kerroin 1,58), Birmingham yli 2,5 maalia ottelussaan Rotherhamia vastaan (kohde 2951, kerroin 4,00), kohteen 7312 Preston (kerroin 2,18) sekä alle 2,5 maalia ottelussa Burnley–Huddersfield (kohde 7289, kerroin 1,50).

