Lauantain vetovihje: Brentford maistuu

Timo Brander

Lauantain maistuvin pitkävetohaku on Englannin Mestaruussarjan Brentford ottelussaan Wigania vastaan.

Sekä Brentford että Wigan ovat aloittaneet sarjan hyvin tuloksellisesti ja pelillisestikin. Molemmat keikkuvat monissa tilastoissa aivan sarjan parhaiden joukkueiden joukossa. Tässä tekee kuitenkin mieli vähän pelata Wiganin hyvältä näyttäviä lukuja vastaan ajatuksella, että sarjanousijan lopullinen taso ei välttämättä ole aivan niin hyvä kuin sen ensimmäiset ottelut antavat luulotella.

Brentfordista ainakin itselläni on ollut koko ajan kovat odotukset tälle kaudelle. Ei sen vieraspeleissäkään ole mitään vikaa ollut, mutta kotonaan Brentford on toistaiseksi ollut valtavan hyvä. Tulosten (5–1 Rotherham, 2–0 SheffW ja 2–1 Nottingham) ohella muutkin tunnusluvut sojottavat suoraan kaakkoon. Pallohallinnat se on vienyt (odotetusti) joka pelissä, maalipaikat kirjataan sille yhteensä 48–19 ja kulmat 31–5 (siitä huolimatta, että se on siis myös voittanut ottelut).

Maaliodottamatkin ovat kolmessa ensimmäisessä kotipelissä Brentfordille yhteensä 7,2–0,9 (!). Kaiken tämän jälkeen joukkue ei oikein voi muuta kuin maistua neljänteen kotipeliinsä(kin).

Brentfordin suoran voiton 1,75 (kohde 2929) on hieman nökö kerroin, joten koetetaan tässä olla ahneita ja poimitaan kupongille kohteesta 7144 3,25 kertoiminen Brentfordin yli yhden maalin voitto. Veikkauksen kerroin on tässä tasoituskategoriassa markkinoiden korkein (toki tätä linjaa ei kaikilla ole tarjolla). Lisäksi ottelussa on piirteitä, jotka hieman tukevat jopa pelin "repsahtamista". Myös Brentfordin yli 2,5 maalia (kohde 7154, kerroin 2,90) on luultavasti ylikertoiminen tapaus.

Muita mahdollisia hakuja ovat "molemmat tekevät maalin" ottelussa ManCity–Fulham (kohde 6847, kerroin 2,00), yli 3,5 maalia samassa ottelussa (kohde 6845, kerroin 1,65), yli 2,5 maalia ottelussa Watford–ManU (kohde 2963, kerroin 1,88) sekä alle 2,5 maalia ottelussa Blackburn–Aston Villa (kohde 7342, kerroin 1,70).

7144 Brentford-1–Wigan 1 (kerroin 3,25).

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."