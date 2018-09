Lauantain vetovihje: Arsenalin ja Watfordin kohtaamisessa ei riehuta maaleilla

Timo Brander @TimoBrander

Lauantain maukkaimmaksi pitkävetokohteeksi nostan alle 3,5 maalia Valioliigan ottelussa Arsenal–Watford (kohde 3579, kerroin 1,65).

Ottelu ei taivu mielessä millään niin runsasmaaliseksi kuin Veikkaus sen laskee. Watford pelaa tällä hetkellä oikein tiivistä peliä ja myös Arsenalin pelissä rakenne kohenee koko ajan Unai Emeryn oppien mennessä pelaajien selkäytimeen.

En usko kummankaan lähtevän hyökkäämään yltiöpäisesti, koska Emery on taatusti Watfordin hyvästä sarja-aloituksesta johtuen painottanut sen vaarallisuutta. Watford puolestaan on todennäköisesti hyvin tyytyväinen niin kauan kuin tilanne on 0–0 tai 1–1, ja sen prioriteetti on puolustamisessa.

Emeryllä ei myöskään ole ollut tapana ylihyökätä oman joukkueen johtoasemassa. Myös se, että Arsenalin hyökkäyspelaaminen ei ole vielä ollut kovin terävää tällä kaudella, laskee maaliodottamaa enemmän kuin kertoimissa on sisällä. Kaiken tämän jälkeen alle 3,5 maalia veto kelpaa tähän oikein hyvin.

Toinen peleihin maistuva tapaus on kohteen 490 Wolves. Ei kerroin 1,73 sinänsä ole mikään jättiläinen, mutta jotenkin on vain niin helppoa nähdä tässä Esprito Santon vievän Mark Hughesia. Niin paljon paremmalta Wolvesin peli Southamptoniin verrattuna näyttää.

Muita mahdollisia hakuja ovat yli 4,5 maalia KHL-ottelussa Avtomobilist–Dinamo Moskova (kohde 8524, kerroin 1,65), kohteen 496 Birmingham (1,90), kohteen 423 Preston (2,90), kohteen 525 Rotherham (3,55), kohteen 387 West Ham (4,60), yli 2,5 maalia ottelussa West Ham–Man United (kohde 392, kerroin 1,80) sekä alle 2,5 maalia ottelussa Newcastle–Leicester (kohde 489, kerroin 1,65).

3579 Arsenal–Watford, alle 3,5 maalia (kerroin 1,65)

490 Wolves–Southampton 1 (kerroin 1,73)

8524 Avtomobilist–Dinamo Moskova, yli 4,5 maalia (kerroin 1,65)

