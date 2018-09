"Kyyti on kieltämättä ollut kylmää" – entisen Tappara-kapteenin Jukka Peltolan Sibir on syöksykierteessä, ja ensimmäiset potkut ovat jo jaettu

Vesa-Pekka Järvelä Riika

KHL-liigan Sibir Novosibirskille viime kausi oli kova pettymys. Vladimir Jurzinov jr:n suojatit jäivät pudotuspelien ulkopuolelle.

Nyt itäisen konferenssin Tšernyšov-divisioonassa pelaava siperialaisryhmä hakee tasonnostoa. Alku on ollut kuitenkin kaaosmainen: neljä vierastappiota ja niiden jälkeen kolme häviötä kotihallissa. Maalit tylysti 11–28.

Sibirin vaikea alku askarruttaa Novosibirskiin täksi kaudeksi siirtynyttä Jukka Peltolaa.

–Kyyti on kieltämättä ollut kylmää. Paketti ei oikein pysy 60 minuuttia kasassa. Ottelut ovat revenneet turhan suurinumeroisiksi ja oma pelimme on mennyt vähän ”havajiksi”.

–Teemme kuitenkin hartiavoimin töitä ja koetamme saada varsinkin puolustuspään pelaamista tiiviimmäksi. Luotan siihen, että palaset loksahtavat pian kohdalleen – ja niin tietysti pitääkin. Täällä ei tunnetusti kovin pitkään katsella taaperrusta. Varsinkin me ulkomaalaiset olemme joka pelissä suurennuslasin alla, pohtii Peltola.

Kova trio Liigasta

Vahvasti venäläispelaajiin luottava Sibir haali täksi kaudeksi nimekkään hyökkäystrion Liigasta. Charles Bertrandille, Julius Junttilalle ja Peltolalle KHL-kausi on uran ensimmäinen. Kovin odotuksin ladattu Sibirin uusi huippuvitja ei kuitenkaan liigan alkukierroksilla löytänyt tehojaan.

Viime perjantaina kuultiin sitten ensimmäinen shokkiuutinen. Kärpissä loistaneen Junttilan osalta sopimus Sibiriin loppui yllättäen vain viiden ottelun jälkeen.

Myös Bertrandin asemalla on jo ehditty spekuloida. Ranskalainen sai kuitenkin maalitilinsä auki sunnuntain tappio-ottelussa Torpedoa vastaan. Bertrandin 2–2-tasoitus oli kuitenkin laiha lohtu.

Jos oli Junttilan lähtö nopea, nopea oli omalla tavallaan Peltolakin. Hän aloitti Sibir-pestinsä salamamaalilla Severstal Chernopovetsia vastaan.

–30 sekunnin kohdalla sain kaverilta lahjan. Kiekko putosi suoraan syliin ja siitä oli helppo iskeä. Kyllähän se aina hyvää tekee, kun osuu, myhäilee Peltola.

Muita tehopisteitä Leijona-hyökkääjälle ei ole toistaiseksi merkitty.

–Jurzi kokeilee tässä kiperässä tilanteessa eri kombinaatioita. Muutamassa viime matsissa olen ollut laidalla. Bertrandin ja meikäläisen keskellä on Junttilan tilalla hyökännyt Cory Emmerton.

Erilaista kuin Liigassa

Kahden kullan ja viimekeväisen hopean jälkeen uusia haasteita kaivannut laituri pelasi kotimaan liigaa 12 kauden ajan. Otteluita sentterinäkin viihtyvälle Peltolalle kertyi Tappara-paidassa runkosarjassa hulppeat 552 ja pudotuspeleissäkin komeasti 115.

Kirvesrintoja koko liigauransa ajan edustanut Peltola on Sibirin kehnosta startista huolimatta tyytyväinen ruplaliigaan siirtymisestä.

–Mittariin tuli elokuussa 31, joten oli korkea aika lähteä katsomaan Liigan ulkopuolista lätkää ja elämää. Ja onhan tämän erilaista. Vastassa on joka ilta kovia joukkueita. Tiivis matkustaminen on tietysti myös aivan oma juttunsa.

Kurssin on käännyttävä

Vierasturneen jälkeen Sibir kohtasi 7 400 katsojaa vetävällä kotiareenallaan ilman suomalaisia tällä kaudella kiekkoilevan Avtomobilistin sekä Juuso Puustisen ja Mikael Ruohomaan Neftehimikin.

Puustisen kolmen osuman myötä tullut kuudes tappio ja Torpedolle kärsitty 2–3-häviö olivat erityisen kitkeriä.

Selvää on, että kurssin on pikaisesti käännyttävä. Muuten ovi käy muillekin kuin Junttilalle.

–Pelejä on jo sen verran takana, mutta erot Suomen Liigaan on selvästi nähtävissä. Jo nyt voi sanoa, että täällä mennään nopeasti etelään ja pohjoiseen. Vedetään pitkiä avauksia ja laiturit ovat ylempänä vastaanottamassa kiekkoa. Yksilötaitoa on laatikossa hirveästi eikä kauheasti kannata antaa tilaa. Sentterinä pelatessa pitää on hyvin lähellä, ettei kukaan pääse heittämään mitään kikkakolmosia.

Vaikka pelit eivät ole menneet putkeen ja tuska siperialaisjoukkueessa kasvaa, Peltola on tullut hyvin toimeen venäläispelaajien ja valmennuksen kanssa.

–Kopissa on luonnikasta porukkaa. Myös Jurzin kanssa hommat hoituvat mukavasti. Hän puhuu suomea ja pystyy näin selventämään, mitä hän haluaa, sanoi Peltola viime viikolla.

Jurzinov sai mennä

Lauantaina koko KHL:n jumboksi valahtanut Sibir teki kuitenkin odotetun ratkaisun. Vladimir Jurzinov nuoremmasta tuli tämän kauden ensimmäinen paikkansa menettänyt päävalmentaja. Kriisiseuraa luotsaa jatkossa Alexander Andrievsky.

Vaikka kaukalossa on ollut vaikeaa, Peltola kertoo pitävänsä uudesta kotikaupungistaan. Sieltä ovat lähtöisin myös muun muassa Peltolan tapaan pitkään Tapparaa edustanut Aleksandr Barkov ja painin jättiläinen Aleksandr Karelin.

–Novosibirsk on iso kaupunki, 1,5 asukkaallaan käsittääkseni Venäjän kolmanneksi suurin. Kämppä on viihtyisä, ostokeskukset ovat kävelymatkan päässä ja kaupungin ravintolatarjonta on tasokas. Ainoa miinus on liikenne. Autoja riittää, mutta siitäkin selviää, kun malttaa pysyä pois liikenteestä pahimpina ruuhka-aikoina.

Muutenkin asiat on seuran toimesta hoidettu hienosti.

–Olen oikeasti viihtynyt Siperian suunnalla. Perhe on parin viikon päästä tulossa Novosibirskiin ja heidän asiansakin viisumeineen on seuran puolelta järjestetty upeasti. Eli kaukalon ulkopuolisten juttujen osalta ei ole missään suhteessa mitään valittamista – päinvastoin. Helpottaisi silti, jos saisimme käännettyä kurssin peleissäkin. Tulosta tekemäänhän tänne on tultu, tähdentää Peltola.