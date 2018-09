"Kunhan vain ei olla viimeisiä!" – 11-vuotiaat Juuli Mäkelä ja Sanni Tuisku lähtevät edustamaan Suomea show dancen MM-kisoihin

Anne Haapalainen

Miltä kuulostaisi lähteä 11-vuotiaana maailmanmestaruuskisoihin? Huikealta? Jännittävältä? Mahtavalta? Unelmalta?

Ihan varmasti ainakin näitä kaikkia ja paljon paljon muutakin.

Nokian Alhoniityn koulua käyville Juuli Mäkelälle, 11, ja Sanni Tuiskulle, 11, maailmanmestaruuskisat ovat täyttä totta. Tytöt lähtevät edustamaan Suomea show dancen MM-kisoihin Prahaan. Kisat käydään ensi viikolla.

Anne Haapalainen

Motivoituneita ja monitaitureita

Tytöt ovat harrastaneet tanssimista 8 vuotta. Kumpikin tytöistä aloitti saman tanssikoulun samalla lastentanssitunnilla 3-vuotiaina.

Sittemmin he ovat tanssineet muun muassa useissa eri muodostelmaryhmissä.

Duoksi tytöt lähtivät valmentajansa Mira Ahvon aloitteesta.

–He ovat hyvin samantapaisia liikkeissään, kuin tanssisiskot, Ahvo sanoo.

Ahvo on valmentanut tyttöjä koko heidän ajan tanssikoulu Dance Actionsissa.

–Molemmat ovat hyvin iloisia, hyvin motivoituneita, lahjakkaita ja monitaitureita, hän kuvailee Prahaan lähtijöitä.

Kumpikin tytöistä harjoittelee päivittäin, jopa 5–6 tuntia päivässä.

Anne Haapalainen

Rentoutumisharjoituksilla jännitystä vastaan

Aivan kauheasti tyttöjä ei vielä jännitä, vähän toki.

–Teemme rentoutusharjoituksia ja käymme vetoa läpi mielikuvilla, Juuli Mäkelä paljastaa jännityksenpoistosuunnitelmista.

Tyttöjen 4th Rock From The Sun (Neljäs kivi auringosta) show dance -esitys on avaruushenkinen ja sellaiset ovat myös heidän pukunsa: hopeaa ja kimalletta. Ne ovat tyttöjen itsensä suunnittelemat.

"Maailman taso on huikea"

Maailmanmestaruuskisoissa tytöt kisaavat lasten duo-sarjassa, jossa on mukana yhteensä 28 esitystä. Kilpailijoita on muun muassa Valko-Venäjältä, Bulgariasta ja Kroatiasta.

–Maailman taso on huikea, valmentaja Ahvo sanoo.

–Lähdemme tavoittelemaan kauden parasta suoritusta. Mutta varmastikin se, mitä siellä näkee, kokee ja oppii, vie heidän tanssiaan kilometrejä eteenpäin, hän sanoo.

Se on varmastikin tärkeää, ja yksi parhaista asioista. Sanni Tuisku sanookin, että tanssimisen hienoimmista asioista ovat kaiken uuden oppiminen ja sen näyttäminen, mitä osaa sekä eläytyminen.

Entäpä ne tavoitteet?

–Kunhan vain ei olla viimeisiä, Sanni Tuisku virnistää.

Katso video esityksestä, joka nähdään myös maailmanmestaruuskisoissa: