Kun luudat ovat kotona, huiskujen pitää lakaista vahvat vauhtiveikot – Leijonien puolustus joutuu ensimmäiseen todelliseen testiin Kanadaa vastaan

Menneisyydessä puolustajaksi saatettiin laittaa ne isoimmat, kankeimmat ja kovimmat.

Sitten tuli Bobby Orr. Loistava luistelija muutti peliä, kun hän oli puolustajana hyökkäyksen johtotähti.

Bobby Orrin jälkeen ei ole tullut toista Bobby Orria, mutta hyökkäävien ja kiekollisesti etevien puolustajien elintila on koko ajan kasvanut. Pinttyneessä ajatusmaailmassa täydellisessä pakkiparissa on omaa päätä lakaiseva luuta ja huisku, joka harjaa tehokkaasti hyökkäysalueella.

Nyt jääkiekon evoluutiossa ollaan pisteessä, jossa jokaisen puolustajan pitää olla niin luuta kuin huiskukin, mutta mieluiten jälkimmäiseen painottuen.

Ainakin Leijonat on jättänyt pelkät luudat kotiin.

Ohjelma

MM-kisat lauantaina

Lauantaina pelataan kuusi ottelua:

A-lohko:

klo 13.15 Slovakia–Ruotsi

klo 17.15 Itävalta–Valko-Venäjä

klo 21.15 Venäjä–Sveitsi

B-lohko:

klo 13.15 Latvia–Saksa

klo 17.15 Tanska–Etelä-Korea

klo 21.15 Kanada–Suomi

Televisio:

Suomen ottelu näkyy ilmaiseksi MTV3:lla ja maksullisella C More Sport 1 -kanavalla. Muut ottelut näkyvät C Moren maksukanavilla.