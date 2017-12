Kun bensa ei riitä – Suomen pisintä rallierikoiskoetta leikataan erikoisesta syystä Tunturirallissa

Kari Pyykkö

Suomen rallien pisimmän erikoiskokeen jatkaminen ei enää onnistu. Tunturirallia on ratkottu viime vuodet kisan päättäneellä Ristilammen erikoiskokeella, jonka maksimimitaksi jäi viime tammikuun 52 kilometriä.

53. Tunturiralli päättyy Ristilammelle, mutta nyt 48,69 kilometrin kohdalle. Miten tässä näin pääsi käymään, Arctic Lapland rallyn järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Poranen?

–Tietä siellä olisi ollut vaikka kuinka, mutta autoista loppuu bensa kesken, kertoo Poranen ja näyttää listan erikoiskokeiden ennakoiduista bensan kulutuksista.

Ristilammella tuo määrä on siirtymineen tarkalleen 50,72 litraa. Erikoiskoekilometrillä kilpuri kuluttaa 0,6-0,7 litraa, siirtymillä 0,2 litraa. R5-autot ja turboahdetut käyttävät 5 euroa litralta maksavaa kilpabensaa, N-ryhmäläiset ja turbottomat normaalia mittaribensaa.

Ristilampi – ratkaisujen näyttämö

Poranen myöntää, että Ristilampi on ollut viimeiset kolme vuotta voittoratkaisujen näyttämö, eikä se tilanne välttämättä muutu mihinkään vaikka pätkä lyhenee muutaman kilometrin.

Viime tammikuussa Teemu Asunmaa ajoi elämänsä erikoiskokeen Ristilammella ja nousi R5-ryhmän Skodallaan Tunturin sankariksi ohi kuusi kertaa kisan voittaneen Juha Salon.

Tunturi oli Asunmaalle hieno lähtölaukaus, sillä hän voitti kaikki SM-sarjan kolme talvirallia ja lopulta myös SM1-luokan Suomen mestaruuden.

Tunturi näytti askelmerkit muutenkin sarjaan. Juha Salo oli myös SM-pisteissä kakkonen. SM2-luokan voittanut Eerik Pietarinen juhli mestaruutta jo kesällä täydellisellä dominoinnilla.

24-vuotiaasta Pietarisesta povataan uutta tähteä alkavalle kaudelle, kun hän vaihtaa Mitsubishin Skodaan ja siirtyy SM1-luokkaan. Tuusulalainen väläytti osaamistaan kauden viimeisessä SM-rallissa Lempäälässä voittamalla Skodalla ylivoimaisesti koko porukan.

Mestari Asunmaa kabiinissa väki vaihtuu pelkääjän puolella, kun Jonne Halttunen siirtyi juniorilupaus Kalle Rovanperän kartturiksi MM-sarjaan. Asunmaan nuotit lukee toisen polven kartturi Ville "Riston poika" Mannisenmäki.

Myös kymmenkertaisen Suomen mestarin Juha Salon kartturi vaihtuu. Hommaa hoitaa alkavalla kaudella Topi Luhtinen.

Ruotsin mestari vauhdittajana

Suomalaiskuskeja vauhdittaa alkavalla kaudella myös Ruotsin mestari Jakob Jansson. Mitsubishi-kuski on voittanut Ruotsin mestaruuden kolmena vuonna peräkkäin.

Hän kävi kokeilemassa suomalaisvauhtia Lempäälässä syyskuun lopulla, mutta joutui keskeyttämään. Jansson ehti ajaa yhdet pohjat, joten vauhtia löytyy.

Oman värinsä kisaan tuo kolmatta kertaa Tunturiin osallistuva saudikuski Yazeed Al-Rajhi, Hän ajaa täysverisellä Ford Fiestan WRC-autolla. Ennen napapiirille saapumista mies on mukana 9000 kilometrin Dakar-rallissa Etelä-Amerikassa.

–Yazeed kertoi viimeksi, että ajaa Tunturirallin niin kauan kunnes voittaa, Heikki Poranen naurahti.

Toyota Gazoo Racingin junioriohjelmassa ajavat japanilaiset Hiroki Arai ja Takamoto Katsuta ajavat tutusti SM-sarjaa muutaman osakilpailun Tommi Mäkinen Racingin etuveto-Fordeilla. Urakka alkaa Rovaniemeltä.

Nuoria lupauksia mukana

Nuoret kuljettajat ovat Suomen rallin tulevaisuus. Yksi lupauksista on 21-vuotias Emil Lindholm. Hän siirtyy ajamaan Skodan R5-luokan autolla kaksinkertaisen maailmanmestarin Marcus Grönholmin rallitalliin. Austavaan kilpailuohjelmaan kuuluvat rallin SM-sarja ja Suomen MM-osakilpailu.

–Lindholm vuokraa kaluston meiltä. Hänellä on ollut nousujohteinen ralliura, joten haluamme samalla katsastaa Emilin kyvyt tulevaisuutta ajatellen. Kutsumme projektia kiekkotermein try outiksi, Grönholm kertoi tiedotteessa,

Emil on rallisukua, sillä isä Sebastian Lindholm on kahdeksankertainen Suomen mestari ja vaikuttaa yhä taustalla.

Skoda on merkkinä ottamassa yhä isompaa roolia SM-sarjan kärkitaistossa.

–Auto on helppo saada, se on nopea ja kestävä sekä on lähimpänä wrc-autoa, näki Heikki Poranen tämän hetken hallitsevan merkin suosion syyt.

Tunturirallia paikan päällä liki joka vuosi seurannut Sebastian Lindholm ennakoi, että Rovaniemellä nähdään ennätysmäärä R5-luokan autoja.

–Jos niitä viimeksi oli reilut 10, niin nyt niitä voi olla jopa 25, arvioi Lindholm, joka ennakoi Tunturiin jopa ennätysosanottoa. Viimeksi autokuntia oli 152.