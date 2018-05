Kun ainoa tunne on voitonnälkä – kuinka Leijonat käsittelee kasvavat odotukset?

Harri Laiho Herning

Suomi vastaan Pohjois-Amerikan NHL-tähdet: kaksi ottelua, kaksi voittoa, maalit 11–3!

Unohdetaan Tanska-kömmähdys, unohdetaan Saksa-haukottelu. Ne eivät kuuluneet menestymään lähteen suomalaisjoukkueen isoihin peleihin.

Sen sijaan Kanada- ja USA-ottelut niihin kuuluivat. Suomi näytti, ettei 5–1-voitto Kanadasta ollut vain vaahteralehtipaitojen huonoutta, kun se murjoi myös jenkkejä, tällä kertaa 6–2.

Leijonat on tempaissut itsensä MM-kisojen ennakkosuosikkien joukkoon.

–En tiedä noista, se on median hommia sanoa, kuka on suosikki, hymähti USA:ta vastaan hattutempun nautiskellut Sebastian Aho.

No, se homma on hoidettu.

Ossi Ahola

Heinäkuussa vasta 21 vuotta täyttävä Aho teki kolmen maalin päivällään suomalaista kiekkohistoriaa. Hän on nyt eniten yksissä MM-kisoissa pisteitä tehnyt leijonapelaaja.

Aho porhalsi Petri Kontiolan (8+8 vuonna 2013) ja Saku Koivun (4+12 vuonna 1999) ohi. Leijonien uuden polven tehomiehen saldo Tanskassa on 9+8=17. Samalla hän otti USA:n Patrick Kanelta (6+11=17) piikkipaikan turnauksen pistepörssissä

–Ennätys tuntuu varmasti myöhemmin hienolta. Nyt ainoa tunne on voitonnälkä, Carolinan NHL-hyökkääjä sanoi.

–Kun olen omassa seurajoukkueessani parin viime kauden suurimmaksi osaksi vain hävinnyt, omat jutut eivät tyydytä. Haluan vain voittaa tällä porukalla.

Voitonnälkä ja Leijonien rohkea pelaaminen antavat mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tekoihin. Aho oli tehokas myös viime kevään kisoissa (2+9), mutta silloisella leijonakiekolla ei ollut mahdollisuuksia nykyiseen ilotteluun.

–Turha verrata. On monta tapaa pelata, mutta voittaminen on pääasia. Nyt meillä on sellaisia pelaajatyyppejä, jotka mahdollistavat aktiivisuuden ja rohkeuden. Ne taas tekevät hyvää peli-ilolle.

Ossi Ahola

Päävalmentaja Lauri Marjamäki oli USA-voitossa tyytyväinen myös siihen, että Suomi löysi peliinsä paremman tasapainon kuin Kanadaa vastaan. Toki Leijonilla oli onneakin. Esimerkiksi toisessa maalissa kiekko pomppi niin, että vain Aho näki sen.

Toisaalta se ei ollut välttämättä silkkaa sattumaa, että vain ja juuri Aho näki, missä kiekko oli.

–Et voita näitä pelejä, jos et ole tehokas tai jos maalivahti- tai erikoistilannepelaaminen ei ole kunnossa. Nyt meillä oli ne kaikki, Marjamäki kehui.

Harri Säteri sinetöi lopullisesti ykkösvahdin asemansa. Leijonista löytyi myös tasonnostajia.

–Minulla on ollut tunne, ettemme ole lähelläkään omaa potentiaaliamme. Puhuimme esimerkiksi Saku Mäenalasen ja Marko Anttilan kanssa, että heidän pitää parantaa, kun pelit kovenevat, Marjamäki kertoi.

–Pojat vastasivat huutoon. Samalla pidämme peliasioista kiinni, ja nälkä kasvaa koko ajan.

Ossi Ahola

Ruokaa on tarjolla torstaina. Sveitsi saapuu Kööpenhaminasta Herningiin Suomen puolivälierävastustajaksi.

Odotukset kasvavat. Paineet lisääntyvät. Miten Leijonat käsittelee tilanteen?

–Olemme tulleet pitkän matkan. Olemme valmistautuneet siihen, miten reagoimme jokaiseen voittoon tai tappioon, Aho selvitti.

–Käymme vastustajan läpi ja katsomme, mitä haluamme tehdä. Jokainen yksilö lyö itsensä valmiiksi. Sitten alamme pellaamaan.