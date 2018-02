Kuka norjalaistähti uteli syytä huonoille tyylipisteille? Mitä jos hyppy jää vahingossa näkemättä? Olympialaisiin lähtevä suomalainen mäkituomari kertoo

Mikko Gynther Alma Media

Joku mulkku antoi 17 pistettä.

Näin sanoi mäkihyppylegenda Matti Nykänen Ylen Urheilu-Suomen jaksossa, kun hän katsoi videolta vuoden 1984 olympiakisojen suurmäen kilpailun toisen kierroksen hyppynsä, joka varmisti kultamitalin.

Hyppy oli komea. Selostajakin hehkutti ilmalennon aikana: Alku hyvä, alku hyvä! Lentää tyylikkäästi! Varma hyppy. 111 metriä! Selvä peli!

Ja sitten joku "mulkku" antoi vain 17 pistettä.

Sitä on mäkituomarin arki. Tyylipisteet eivät aina, jos koskaan, miellytä kaikkia. Sen tietää Teppo Nieminenkin. Hän kertoo tarinaa yhdistetyn moninkertaisesta arvokisamitalistista norjalaisesta Magnus Moanista.

–Olimme tuomareiden kanssa kahvilla. Hän tuli kysymään suoraan, voiko hän jutella kanssamme. Hän kysyi, miksi hän saa aina niin huonot pisteet, vaikka hän tekee sitä ja tätä. Me selitimme ja kerroimme, mistä hänelle tulee pistevähennyksiä. Hän kiitti ja sanoi, että yrittää parantaa tapansa, Nieminen muistelee.

Tämä tapahtui muutama vuosi sitten maailmancupin kilpailun yhteydessä. Tarina ei kerro, kohentuiko Moanin tyyli.

PEKKA SIPOLA

Ensi kerran olympialaisiin

Tamperelaisen Niemisen arviot ovat tarkkailun alla olympialaisissa Etelä-Koreassa. Hän on yksi kuudesta kisoihin nimetyistä mäkihypyn arvostelutuomareista.

Nieminen harrasti mäkihyppyä nuorena. Harrastus alkoi Nokialla vuonna 1966. Niemisen hyppyura loppui armeijan aikoihin. Hän jäi kuitenkin lajiin tuomarina. Nieminen on kiertänyt maailmancupia vuodesta 2000 saakka. Hän on ollut arvostelemassa hyppyjä yli sadassa maailmancupin ja Continental Cupin kilpailussa niin mäkihypyssä kuin yhdistetyssä.

Nieminen on ollut antamassa pisteitä muun muassa mäkiviikolla, lentomäen MM-kisoissa, nuorten MM-kisoissa, Salpausselän kisoissa ja Holmenkollenilla, mutta olympialaiset Pyeongchangissa ovat uran kruunu.

–Ei minua jännitä. Vuosien mittaan on tullut varmuutta, Nieminen sanoo.

Tässä jutussa hän vastaa mäkihyppyaiheisiin ihmettelyihin 20 pisteen arvoisesti.

Viena Kytöjoki

Eikö tuomari voi katsoa suoritusta videolta?

–Tuomarilla on noin 3–5 sekuntia aikaa antaa pisteet, kun hyppääjä on ohittanut kaatumisrajan. Arvostelu on siis täysin reaaliaikaista. Jos on huono näkyvyys, käytössä on alastulonauhoite. Sillä voi nopeasti arvioida, ottiko käsi maahan, mutta on todella harvinaista, että sitä käytetään. Sen kuvan laatu ei ole hyvä ja siinä on vain pari sekuntia aikaa selata sitä kuvaa.

–Viime talvena Lillehammerissa tuli sellainen sumu, että kaatumisrajalle ei yksinkertaisesti nähnyt tuomarikopilta. Silloin otimme videot käyttöön ja hypyn loppuliuku katsottiin videolta. Silloin tuomarointiin annettiin pari sekuntia ylimääräistä aikaa.

Mitä jos arvostelutuomari ihastelee hypyn aikana vahingossa tunnelmaa ja hyppy jää näkemättä?

–Se on inhimillistä ja sitä sattuu. Niin on käynyt itsellenikin. Minulla oli ongelmia laitteen, johon pisteet näppäillään, kanssa. Informoin siitä eteenpäin, mutta kisa käynnistyikin, vaikka koneessa oli edelleen ongelma. Hyppääjä tuli alas, kun yritin ravistella sitä konetta. Se hyppy meni täysin ohi.

–Kun kilpailuun tulee tauko, pitää olla tarkkana, milloin kisa jatkuu. Niin on käynyt, että ei ole ollut varma, onko hyppääjä ollut kilpailija vai koehyppääjä.

Miksi lyhyestä hypystä ei voi antaa hyviä tyylipisteitä?

–Hyviä voi antaa, mutta ei erittäin hyviä. Suorituksessa on jotain mennyt pieleen, jos se ei lennä suurmäessä kuin sata metriä. Sen pitää näkyä myös tyylipisteissä, jos tekninen suoritus ei ole onnistunut.

–Tämä on hyvä keskustelu ja mielenkiintoinen aihe. Tavallaanhan hyppääjää ei pitäisi rangaista pituuspisteiden lisäksi liikaa tyylipisteillä.

Miksi tyylipisteet ovat olennainen osa mäkihyppyä? Eikö tyylipisteistä voisi luopua ja antaa pituuden ratkaista?

–Tyyli, hypyn pituus ja alastulon hallinta ovat olleet lajin alusta asti tärkeitä. Kauniilla tyylillä pääsee yleensä pidemmälle kuin huonolla tyylillä.

BARBARA GINDL

Hyppääjistä liikkui aikoinaan melko kosteita tarinoita. Millä tavalla tuomarit ovat viettäneet vapaa-aikaa?

–Kun aloittelin tuomarina parikymmentä vuotta sitten, joskus votka pölähti nenään aamulla. Tuomarit ovat tiukassa valvonnassa siltä osin, mutta kyllä epäkorrektista käytöksestä on aikoinaan annettu sanktioita.

Miksi samasta hypystä annettavat pisteet eroavat joskus melko merkittävästi toisistaan?

–Yleensä erot tulevat pääosin alastulovirheistä. Joku voi tulkita alastulon telemarkiksi, toinen ei. Jos näkee, että ei ole minkäänlaista telemarkin viritelmää, niin se tulkitaan tasajalka-alastuloksi, mikä tarkoittaa heti kahden pisteen vähennystä.

Millainen on kaunis hyppy?

–Se on subjektiivista. Esimerkiksi ilmalentoa arvioidessa voi ottaa tiukan tai kevyemmän linjan. Joidenkin mielestä esimerkiksi käsien tai vartalon käyttö on virhe. Siinä pitää arvioida, sopiiko se suoritustekniikkaan vai onko kyseessä hypyn virheen korjaaminen.