Kovia kokeneella BC Nokialla on loppukauteen kaksi tavoitetta – "On yksi lysti, onko sarjassa toinen vai seitsemäs"

Lauri Lehtinen, teksti, Silja Viitala, kuvat Aamulehti, Nokia

Nokian palloiluhallissa nähtiin keskiviikkoiltana, miksi miesten Korisliigan runkosarjan loppu on poikkeuksellisen mielenkiintoinen.

Illan kierroksen jälkeen Korisliigan toisena (Seagulls) ja seitsemäntenä (BC Nokia) olevat joukkueet erottaa vain neljä pistettä. Jos laajennetaan katsantoa, yhdeksikkö (United) on vain kahdeksan pisteen päässä Seagullsista.

Kauden lopuissa peleissä on kovat panokset tehtaan takuulla.

Keskiviikkona ilman kuumeillutta huippusentteriään Thomas Gipson III:sta pelannut Kouvot antoi sinnikkään vastuksen BC Nokialle, joka lopulta punnersi 86–83 (42–35) -kotivoiton.

BC Nokian huolto sai ottelussa hien pintaan. Laituri Leyton Hammonds väänsi ensimmäisellä neljänneksellä nilkkansa ja huusi pitkään kivusta palloiluhallin parketilla, mutta pystyi kävelemään omin voimin hetken päästä pukukoppiin. Ensitietojen mukaan Hammonds selvisi säikähdyksellä.

Lisäksi sentteri Dragan Labovic sai iskun jalkaansa, Eldar Skamo silmäkulmaansa ja takapelaaja Niko Mattila oli jo valmiiksi sivussa alaraajavamman vuoksi.

– Välillä mietin, ketä oikein laitan kentälle, nokialaisluotsi Ville Tuominen naurahti.

Kova alkuvuosi

Vaikka keskiviikkoilta olikin hikinen, uusi vuosi 2018 on alkanut nokialaisittain erinomaisesti. BC Nokia on voittanut tammikuun kuudesta ottelustaan viisi.

– Meillä on tällä hetkellä kahdeksan pelaajan selkeä rotaatio. Lisäksi meillä on pelaajia, kuten Henri Hirvikoski, jotka eivät mieti omia minuuttejaan. Minun on helppo peluuttaa joukkuetta, Tuominen kehaisi.

BC Nokia on ottanut kiistattoman kärkijoukkueen Salon Vilppaan takaa löytyvät joukkueet kiinni. Keltamustat on otettava vakavasti, kun kevät lähestyy.

Jo toissa kaudelta tutun Labovicin jalat liikkuvat kepeästi. Uusin tulija, takapelaaja Devoe Joseph (keskiviikkona 20 pistettä) on kovan luokan pistenikkari.

– Hän on yksi tärkeimmistä syistä, miksi olemme pelanneet näin, Labovic kehui kanadalaista.

Nokialaisten ensimmäinen tavoite kevääseen on varmistaa pudotuspelipaikka. Sen jälkeen joukkueen on vältettävä sija kahdeksan – eli Vilppaan kohtaaminen puolivälierissä.

– On yksi lysti, onko sarjassa toinen vai seitsemäs. Kaikki haluavat vain välttää Salon Vilppaan ensimmäisellä kierroksella, Kouvojen mestariluotsi Jyri Lehtonen tiivisti keskiviikkona.

Nokialaiskollega Tuominen ei kuitenkaan halua mennä asioiden edelle.

– Jos parannamme, kuten meidän kuuluu, mikäs tässä. Mutta vielä ei kannata tuuletella, paljon on hommia tehtävänä.