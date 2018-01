"Kovasti riittää puhetta siitä" – Eläkkeelle jäävä Matti Kaario huolissaan nuorten liikkumisen kalleudesta

Yrjö Kares Aamulehti

Eläkkeelle jäävä Matti Kaario kaipaa nuorille Tampereen urheilupaikoille maksuttomia tai ainakin hyvin edullisia harjoitustiloja.

–Kovasti riittää puhetta siitä, kuinka kallista liikunnan ja urheilun harrastaminen on Suomessa.

Harjoitusvuorot olivat Tampereella nuorille maksuttomia jää- ja uimahalleja lukuun ottamatta vielä 1990-luvun alussa ennen lamaa.

–Silloin tulivat maksut takaisin, ja laman jälkeen maksuja on nostettu, koska kaupungin liikuntatoimelta on vaadittu lisää säästöjä. Kun tuloja on saatu lisää, on liikuntatoimi pystynyt täyttämään säästövelvoitteen.

Kaario arvioi omassa lapsuudessaan ja nuoruudessaan lasten urheiluharrastuksen olleen yleisesti paljon monipuolisempaa kuin nykyisin.

–Lopullista lajivalintaa ei pitäisi vieläkään tehdä kuin 13–14-vuotiaana. Ikävuodet 8–12-vuodet ovat erittäin tärkeitä lapsille taitojen oppimisen näkökulmasta. Harjoittelun pitäisi olla silloin hyvin monipuolista. Esimerkiksi telinevoimistelu on erittäin hyvä ja kehittävä laji nuorille, Kaario opastaa.