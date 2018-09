Kotiläksyt on tehty! Huuhkaja-pelaaja osasi selittää jalkapallon Kansojen liigan pelisysteemin – näin se menee

Pekka Aalto Aamulehti

Suomen jalkapallomaajoukkueen laitapuolustaja Jere Uronen on mielissään siitä, että harjoituspelien tilalle on tullut Kansojen liiga. Sen kautta on mahdollista edetä EM-lopputurnaukseen saakka. Suomen osalta Kansojen liiga alkaa lauantaina Tampereen Ratinassa kello 19 Unkaria vastaan.

–Pelaajana on kiva pelata jostain muustakin kuin vain harjoitusottelun voitosta. Harjoituspelit menevät helposti kävelyksi ja vaihtoja on paljon. Jos pääsemme loppuun asti, niin siellä on tosi kiva palkinto odottamassa. Tämä uudistus tuo meille uuden mahdollisuuden, mutta reitti ei ole helppo, Uronen toteaa.

Voisitko selittää, mikä on Kansojen liigan formaatti?

–Katsotaan nyt, osaanko minäkään ihan täysin. Kilpailussa on neljä liigaa: A, B, C ja D. Me olemme C-liigassa, jossa on neljä lohkoa. Niistä lohkovoittajat pääsevät jatkoon, ja nämä neljä maata pelaavat välierät ja finaalin, jonka voittaja pääsee EM-lopputurnaukseen.

Liigassa maat pelaavat omantasoisiaan vastustajia vastaan. A-liigassa ovat Euroopan parhaat maat ja D-lohkossa heikoimmat.

Uronen myöntää, ettei uusi kilpailu heti auennut hänellekään.

–Kun kuulin, että meidät on arvottu samaan lohkoon Viron, Kreikan ja Unkarin kanssa, niin totesin, että samaan lohkoon missä. Nyt palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. On tärkeää sisäistää systeemi ennen pelejä.