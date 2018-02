Koovee taipui tasaväkisen pelin jatkoajalla: "Jokainen piste auttaa meitä tällä hetkellä"

Noora Takamäki Aamulehti

Koovee haastoi komeasti miesten salibandyliigan kärkikastiin kuuluvan EräViikingit, mutta vauhti loppui ottelun jatkoajalla. Kotijoukkue EräViikingit vei ottelun lopulta 7–6 (2–2, 2–2, 2–2, 1–0), vaikka joukkueet olivat mättäneet maaleja ennen jatkoaikaa tasatahtiin.

–Tasainen matsi tosiaan, vähän vuorovedolla siinä mentiin loppuun asti. Siinä meillä varsinkin kolmanteen erään oli hyvä lähtö ja menimme kahden maalin johtoon, mutta kaveri sai ylivoiman ja oli siinä tosi hyvä, sai tasoitettua, Kooveen valmentaja Valtteri Sainio selvensi.

EräViikingit pelasi lähes koko 3.45 minuuttia kestäneen jatkoajan ilman maalivahtia. Ylivoimaisena se onnistui maalinteossa.

–Jatkoajalla hävisimme aloituksena ja he ottivat maalivahdin saman tien pois. Ylivoima on heillä hyvä, sillä he tekivät jokaisesta ylivoimasta varsinaisella peliajalla maalin. Jatkoajalla sinnittelimme, mutta emme osuneet tyhjiin niillä muutamalla yrityksellä, joita saimme, Sainio jatkoi.

–Piste oli tietysti meille tärkeä, ja jokainen piste auttaa meitä tällä hetkellä. Mielellään olisimme ne kaksi ottaneet, ja ne olivat ihan mahdollisia. Ihan ok peli kuitenkin.

Koovee kohtasi kaikki kolme kärkijoukkuetta lähes peräkkäin. Niistä saldona oli yksi piste. Sainio uskoo silti omiinsa.

–Mielenkiintoisia pelejä on luvassa. Oma peli on menossa hyvään suuntaan, olemme saaneet onnistumisia kolmella viisikolla, saatu leveyttä ja sillä peli uomiinsa. Hyvin luottavainen olen, että jatketaan samalla lailla kuin olemme tässä nämä viime pelit pelanneet, niin se riittää ja me hoidamme tämän homman.

Koovee majailee nyt sarjataulukossa sijalla 12.