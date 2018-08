Kontiselle arvokas turnausvoitto Torontossa: "Voiton kunniaksi otan oluen"

STT Toronto

Henri Kontinen ja hänen australialainen parinsa John Peers valloittivat sunnuntaina tenniksen ATP-nelinpeliturnauksen Kanadan Torontossa. Kontinen ja Peers kukistivat finaalissa eteläafrikkalaisen Raven Klaasenin ja uusiseelantilaisen Michael Venusin 6–2, 6–7, 10–6.

Turnausvoitto oli Kontiselle ja Peersille tämän kauden kolmas. He olivat ykkösiä myös vuoden alussa Brisbanessa ja kesäkuussa Lontoossa.

–Mielestäni syötimme loistavasti, eivätkä he saaneet yhtään syötönmurtoa. Kaiken kaikkiaan hyvä ottelu meiltä, Kontinen sanoi.

Kontisen on tarkoitus pelata heti Toronton kisan jälkeen alkavassa Cincinnatin ATP-turnauksessa Yhdysvalloissa. Kauden neljäs ja viimeinen grand slam -turnaus US Open käynnistyy New Yorkissa elokuun lopussa.

–Luonnollisesti on hienompaa suunnata ensi viikkoon, kun pelasimme täällä niin hyvin. Voiton kunniaksi otan oluen ja sitten suuntaan Cincinnatin lennolle, Kontinen suunnitteli.