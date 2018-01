Kontiselle ja Peersille tappio Australiassa – Vuoden urheilija -valinta ei juuri kiinnostanut: "En oikeastaan välitä asiasta"

STT Melbourne

Henri Kontisen ja John Peersin yritys uusia viimevuotinen voittonsa Australian avoimen tennisturnauksen nelinpelissä tyssäsi toiselle kierrokselle. Moldovalainen Radu Albot ja eteläkorealainen Hyen Chung pudottivat Kontisen ja Peersin jatkosta erin 6–4, 7–6 (7–5).

–Emme pelanneet sellaista tennistä, jota tiedämme osaavamme. Ero eiliseen oli, että emme pystyneet nostamaan tasoamme ja he pelasivat hyvin loppuun asti, Kontinen viittasi ensimmäisen kierroksen tahmeaan voittoon Damir Dzumhurista ja Dusan Lajovicista.

Koko ottelussa nähtiin vain yksi syötönmurto, jonka turvin Albot ja Chung veivät avauserän 6–4. Toinen erä eteni tasatahtiin katkaisupeliin asti. Albot ja Chung voittivat neljä peräkkäistä pistettä ja menivät 6–3-johtoon. Kontinen ja Peers kavensivat katkaisupelin tilanteeseen 6–5, mutta ottelu päättyi puolustavan mestariparin ottelun neljänteen kaksoisvirheeseen.

–Minulla oli sellainen tunne, että jos jotenkin selviäisimme toisesta erästä, olisimme vahvoilla, mutta niin ei käynyt, Kontinen sanoi.

Albotin ja Chungin sijoitukset nelinpelin maailmanlistalla ovat kahdensadan huonommalla puolella, joten Kontiselle ja Peersille putominen jatkosta oli karvas pettymys.

Kontinen ja Peers iskivät ottelussa 29 suoraa voittolyöntiä vastustajien 16:ta vastaan, mutta Albot ja Chung voittivat yhteensä 77 pistettä häviäjien 71 vastaan.

–Paperilla on tietysti aina yllätys, kun joku korkealle sijoitetuista putoaa. Mutta samalla realismia on, että kaikki kaaviossa ovat hyviä pelaajia ja he pelasivat korkealla tasolla. Se ei yllättänyt minua, Kontinen sanoi.

Pelipäivän aamuna Kontinen oli saanut tietää sijoittuneensa toiseksi Vuoden urheilija -valinnassa.

– Sillä ei ole väliä. Välitän enemmän tämän päivän tuloksesta, Kontinen kuittasi.

– Joka aamu luen uutiset ja se oli yksi isoimmista otsikoista. Onnittelut hänelle (Iivo Niskanen), en oikeastaan välitä asiasta.