Konkaripakki palaa kokoonpanoon – Tapparalla kivikova puolustuskalusto Kuopion vieraspelireissulla

Tapani Salo Aamulehti

Alkukauden loukkaantumisen takia sivussa ollut puolustaja Tuukka Mäntylä, 37, palaa Tapparan kokoonpanoon perjantain vieraspelissä Kuopion KalPaa vastaan.

Mäntylä pelaa kakkosparissa Valtteri Kemiläisen parina.

Tapparalla on reissussa kivikova pakkikalusto, kun ykkösparissa luutivat Veli-Matti Vittasmäki ja Otso Rantakari ja kolmosparissa Mäntylän tuuraajaksi palkattu Joonas Järvinen ja Aleksi Elorinne. Seitsemäntenä pakkina häärii Toni Utunen.

Järvisen sopimus kattaa alustavasti marraskuun alun maajoukkuetaukoon saakka kestävän jakson.

Tappara on aloittanut kauden tahmeasti. Viiden kierroksen jälkeen saldo on yksi voitto, neljä tappiotta ja neljä pistettä. KalPa on kerännyt kolme pistettä Tapparaa enemmän.

Lukko-ottelussa liigadebyyttinsä tehnyt 16-vuotias hyökkääjä Kasper Simontaival jatkaa nelosketjun laitahyökkääjänä.

Jarkko Malinen pelaa nyt ykkösketjun keskellä Kristian Kuuselan ja Tomas Zaborskyn kanssa. Jan-Mikael Järvinen johtaa kakkosketjua.

Lukkoa vastaan kaksi osumaa viimeistellyt Matti Järvinen on ylennetty kolmosen sentteriksi. Juhani Jasu on nelosketjun keskellä.

Tapparan maalissa jatkaa Christian Heljanko.

Tapparan kokoonpano:

1-kenttä: Tomas Zaborsky–Jarkko Malinen–Kristian Kuusela, Veli-Matti Vittasmäki–Otso Rantakari

2-kenttä: Antti Erkinjuntti–Jan-Mikael Järvinen–Niko Ojamäki, Tuukka Mäntylä–Valtteri Kemiläinen

3-kenttä: Otto Rauhala–Matti Järvinen–Anton Levtchi, Aleksi Elorinne–Joonas Järvinen

4-kenttä: Joona Luoto–Juhani Jasu–Kasper Simontaival, Toni Utunen

Maalissa: Heljanko (Rautiainen)