Kommentti: Miksi finaalit ovat liikaa Ristomatti Hakolalle – pelisilmää on nyt pakko kirkastaa

Pekka Aalto Alma Media, Gangneung

Ehkä oli sittenkin liian aikaista Ristomatti Hakolan arvokisamitalille. Välieriin saakka tiistai näytti siltä, että mies lyö nyrkkinsä pöytään isojen poikien korttipelissä ja kertoo, kuka määrää säännöt.

Finaalissa Hakolan hihassa oli kuitenkin ristikakkonen. Heti alkukiihdytyksestä näki, ettei jäsenissä ole enää tarpeeksi papua. Hiihdossa on paha bluffata.

Suomalainen poltti liikaa energiaa aika-ajon hurjastelussa ja pudotuserissä. Vähempikin rempominen olisi riittänyt, mutta hän huhtoi voimansa tunnossa Alpensian hiihtokeskuksen rinteitä ylös. Miehen olisi kannattanut vilkaista taakseen vähän useammin.

Hakola joutuu nyt miettimään, mistä kaivaa vähän ekstraa. MM-Lahdessa finaali päättyi niin ikään kuudenteen sijaan, sillä viimeisessä rutistuksessa jaloissa oli jäljellä enää hiihtäjän pahinta vihollista maitohappoa.

Toki finaalipaikka olympiakisoissa on kova suoritus, koska se tuli omalla työllä, eikä peesailemalla tai tuurilla. Kun Hakola kirkastaa pelisilmänsä, hän voi kasvaa mitalistiksi.

Ainoa ongelma on, että pahimmat kilpakumppanit ovat joko samaa ikäpolvea tai nuorempia. Hakola on 26-vuotias ja mitalisteista vain Federico Pellegrino (27) on häntä vanhempi.

Sprinttihiihdon olympiavoittaja ja maailman paras suksetjalassajuoksija Johannes Kläbo sekä pronssimies Aleksander Bolshunov ovat vasta 21-vuotiaita.

Pyeongchangista suljettu Sergei Ustjugov viettää seuraavaksi 26-vuotissynttäreitään.

Hakolan on siis pakko kengittää parikin hevosista, jos mielii jotain finaalipaikkaa suurempaa. Mainittu nelikkö tuskin on menossa minnekään.

Lahden jälkeen Hakola tuumasi, että finaalitappio motivoi harjoittelemaan entistä lujempaa. Toivottavasti hänen koneestaan on mahdollista virittää vielä tehokkaampi kuin se nyt on.