Kolmen pisteen vieraspotti Turusta puhalsi uutta eloa Ilveksen keväthaaveisiin – "on siellä sen verran pisteitä jaossa"

Jani Mesikämmen Turku

TPS on ollut tuskaisen vaikea vastus Ilvekselle tällä kaudella, mutta tiistaina tamperelaisjoukkue yllätti isäntänsä kääntämällä asetelman päälaelleen. Ilves pelasi liki virheettömän vieraspelin päästyään alussa johtoon ja nappasi elintärkeän voiton maalein 2–1.

Ilves löi illan selvät sävelet soimaan jo avauserässä kapellimestarinaan Arttu Ruotsalainen. Vikkelä laitahyökkääjä ujutti ensin avausosuman alivoimalla ja alusti avauserän lopussa vieraiden 2–0-johdon maukkaalla syötöllä Eemeli Suomelle.

Hätkähdyttävintä ottelun alussa oli silti se, että Ilves-vahti Riku Helenius joutui avauserässä torjumaan vain kaksi laukausta.

–Voitto on aina hyvä juttu, mutta kyllä tämä oli erityisen tärkeää, kun on taas ollut muutama peli hankalampaa viime aikoina, Ruotsalainen summasi helpottuneena.

Ilveksen ehjä esitys

Vaikka kotitappio oli TPS:lle jo kolmas perättäinen, painavimmin illasta jäi mieleen Ilveksen kokonaisvaltaisen ehjä esitys.

Kotijoukkueen aseet jäivät vähiin, kun Ilves onnistui kontrolloimaan niin kiekkoa kuin pelin tempoakin. Harvat tiukat paikat selvitti Helenius, joka ei loppuhetkiä lukuun ottamatta joutunut venymään liiaksi joukkueensa puolustaessa tiiviisti omaa maalinedustaa.

–Varsinkin vieraskentällä on paljon helpompi pelata, kun pääsee johtoasemaan. Tällä kertaa pystyttiin pitämään se loppuun saakka, viimeksi Hakametsässä TPS tuli ihan lopussa tasoihin, Ruotsalainen pohti.

Ässien, HPK:n ja KooKoon hävittyä kolmen pisteen vieraspotti puhalsi uutta eloa tamperelaisten keväthaaveisiin. Alempaan pudotuspeliviivaan on matkaa kahdeksan pistettä. Turussa nähdyn kaltaisella ehjällä koko joukkueen pelillä pistepussiin voi odotella tarvittavaa täytettä jatkossakin.

Tehohyökkääjä Ruotsalainen jaksaa uskoa, että hänen joukkueellaan on vielä paljon enemmän annettavaa kuin vaikea kausi on toistaiseksi näyttänyt. Tähtäin on tiukasti playoffs-viivassa.

–On siellä sen verran pisteitä jaossa, että meidän joukkue uskoo siihen mahdollisuuteen täysin. Ei sitä tarvitse kenenkään puhua sen tarkemmin, kaikki tietävät tilanteen, mutta sitä voi muuttaa vain keskittymällä yhteen peliin kerrallaan.