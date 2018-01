KOK:n puheenjohtaja kommentoi venäläisten sulkemista olympialaisista: "Jos urheilijan nimi ei ole listalla, siihen on syynsä"

Mikko Gynther Aamulehti

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on kommentoinut venäläisten urheilijoiden sulkemista olympiakisoista.

KOK sulki Venäjän Etelä-Korean talvikisoista valtiollisen dopingjärjestelmän takia joulukuussa. KOK kuitenkin jätti takaportin osalle venäläisurheilijoista. Urheilijat, jotka ovat pystyneet osoittamaan, että heillä ei ole dopingmenneisyyttä, ovat voineet hakea lupaa kisata Etelä-Koreassa itsenäisinä olympiaurheilijoina.

Bach sanoi keskiviikkona, että KOK halusi lähettää rangaistuksellaan selkeän viestin maailmalle, ja että KOK ei halunnut nöyryyttää Venäjää.

–KOK halusi antaa puhtaille venäläisurheilijoille mahdollisuuden osallistua olympialaisiin. KOK halusi, että uudella ja nuorella sukupolvella on mahdollisuus toimia puhtaan venäläisen urheilun lähettiläinä, Bach sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Monta huippua jäämässä ulos kisoista

KOK:n kurinpitojen taustalla ovat Sotshin 2014 olympialaisten tapahtumat, joita KOK on selvittänyt kanadalaisen lakimiehen Richard McLarenin johdolla. McLarenin raportin mukaan Venäjällä on käytetty ylhäältä johdettua dopingohjelmaa. Venäjällä väitteet dopingohjelmasta on kiistetty.

Venäjän olympiakomitea ja eri lajiliitot ovat kertoneet alkuviikosta urheilijoiden nimiä, joita KOK ei ole päästämässä Etelä-Korean olympiakisoihin. Tuolla listalla ovat muiden muassa kuusinkertainen kaukalopikaluistelun olympiavoittaja Viktor An, ampumahiihdon ja hiihdon arvokisamitalistit Anton Shipulin ja Sergei Ustjugov, taitoluistelun arvokisamitalistit Ksenia Stolbova ja Ivan Bukin sekä viisi miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa Anton Belov, Aleksei Bereglazov, Mihail Naumenkov, Valeri Nitshushkin ja Sergei Plotnikov.

Itsenäinen paneeli on käynyt läpi venäläisiä urheilijoita ja listannut, ketkä heistä pääsevät helmikuussa alkaviin olympialaisiin. Paneeli on tutkinut muun muassa urheilijoiden dopinghistoriaa, testituloksia ja mahdollista osallisuutta dopingskandaaliin.

Olympialaisiin hyväksytyt venäläiset urheilevat olympialipun alla ja mahdollisissa mitaliseremonioissa soitetaan Venäjän kansallishymnin sijaan olympiahymni.

–Tämä paneeli otti vastuunsa todella vakavasti, jotta kisoihin kutsuttuihin urheilijoihin ei liity mitään epäilyttävää, Bach sanoi.

–Paneelin listan ansiosta olemme varmoja, että kisoissa on ainoastaan puhtaita venäläisiä urheilijoita. Jos urheilijan nimi ei ole listalla, paneelilla on ollut siihen syynsä. Kyse voi olla esimerkiksi epäilystä tai käynnissä olevasta tutkinnasta. Siihen voi olla monta syytä.