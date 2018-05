Kokenut brittikuski ajoi rajusti ulos Portugalin MM-rallissa – Suomalaislupaus Teemu Suninen lunastaa odotuksia

Mikko Gynther Aamulehti

Teemu Suninen on säväyttänyt ajollaan Portugalin MM-rallissa. Fordilla ajava Suninen on rallissa lauantain jälkeen parhaana suomalaisena neljäntenä.

Hän käy tiukkaa taistelua kolmannesta sijasta Hyundain Dani Sordon ja Toyotan Esapekka Lapin kanssa. Kolmantena oleva Sordo on 4,7 sekuntia edellä. Lappi on 11 sekuntia perässä.

–Taistelu on tiukkaa. Sunnuntaina pitää ajaa hyvin, Suninen sanoi ralliradiossa.

Kärjessä on Hyundain Thierry Neuville, jolla on 40 sekunnin etumatka Fordin Elfyn Evansiin. Sunisen ero Neuvilleen on minuutti ja sekunti.

Ralli päättyy sunnuntaina, jolloin ajetaan viisi erikoiskoetta. Niillä on mittaa yhteensä 51 kilometriä.

"Tulevaisuuden voittaja"

Suninen, 24, ajaa vasta kuudennen kerran WRC-luokassa. Hän debytoi viime vuonna Puolan MM-rallissa, jossa hän ajoi heti yhden pohja-ajan ja oli tuloksissa kuudes. Seuraavassa rallissa Jyväskylässä Suninen oli jo neljäs.

Mainiot otteet palkittiin talvella ennen kuluvan kauden alkua. Ford ilmoitti tammikuussa, että Suninen ja hänen kartanlukijansa Mikko Markkula saavat paikan kahdeksaan WRC-ralliin tällä kaudella.

–Teemun lahjakkuutta ei käy kiistäminen. Hän on tulevaisuuden voittaja, M-Sport Fordin tallipäällikkö Malcolm Wilson sanoi tuolloin.

Portugalissa on tulossa selkeästi kauden paras tulos. Ruotsissa Suninen oli kahdeksas.

Suninen on ajanut Portugalissa pienemmissä luokissa vuodesta 2015 saakka, joten tiet ovat tuttuja. Suninen saikin Wilsonilta "hyökkäysluvan" ralliin.

Niin Suninen on myös tehnyt. Ott Tänakin, Jari-Matti Latvalan ja Sebastien Ogierin keskeytykset ovat toki auttaneet Sunista, mutta hän on myös ajanut hyvin. Suninen oli varsinkin perjantaina hyvässä vireessä, kun erikoiskokeet ajettiin toistamiseen. Hän oppi nopeasti virheistä, joita ensimmäisillä vedoilla tuli.

Meeke rysäytti metsään

Citroënin Kris Meeke liittyi isoon keskeyttäneiden joukkoon. 38-vuotias brittikuski ajoi ulos 12. erikoiskokeella. Hän ei pystynyt pitämään autoa ajolinjalla vasemmalle kaartuvassa mutkassa ja auto valui ulos. Autoon tuli isoja vahinkoja, mutta Meeke ja kartanlukija Paul Nagle ovat kunnossa.

Meeke oli rallissa seitsemäntenä.

Video Meeken ulosajosta: