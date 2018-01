KOK on sulkemassa ison joukon venäläisiä huippu-urheilijoita ulos olympialaisista – Mukana Sergei Ustjugov, taitoluistelun arvokisamitalisteja ja jääkiekkoilijoita

Mikko Gynther Aamulehti, STT, Reuters

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on jättämässä ison joukon venäläisiä huippu-urheilijoita ulos olympiakisoista, jotka alkavat helmikuun alussa. Venäjän olympiakomitea on julkaissut nimiä, joita KOK ei ole hyväksynyt Pyeongchangin olympialaisiin.

Venäjältä tuli maanantaina ilmoitus, että korealaissyntyinen mutta Venäjää edustava kuusinkertainen kaukalopikaluistelun olympiavoittaja Viktor An on suljettu kisoista. Tiistaina Venäjän olympiakomitea kertoi, että myös ampumahiihtäjä Anton Shipulin ja hiihtäjä Sergei Ustjugov puuttuvat olympialaisiin hyväksyttyjen venäläisten listasta. Kumpikin on voittanut useamman henkilökohtaisen arvokisamitalin.

Kisoista on jäämässä ulos myös viisi Venäjän jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa: Anton Belov, Aleksei Bereglazov, Mihail Naumenkov, Valeri Nitshushkin ja Sergei Plotnikov.

Venäjän jääkiekkoliitto vaatii KOK:lta selitystä, miksi kyseiset pelaajat on suljettu kisoista. KOK

–Se, että urheilija ei ole olympialaisiin kutsuttujen listalla, ei tarkoita, että urheilija olisi käyttänyt dopingia, urheilijoiden valinnasta vastuussa olevan paneelin johtaja Valerie Fourneyron KOK:sta sanoi.

Venäjän taitoluisteluliitto puolestaan tiedotti, että Ksenia Stolbova ja Ivan Bukin eivät saa urheilla Etelä-Koreassa. Stolbova voitti Fedor Klimovin kanssa pariluistelun EM-hopeaa juuri päättyneissä EM-kisoissa. Bukin voitti samoissa kisoissa pronssia jäätanssissa Alexandra Stepanovan kanssa.

CAS:n käsittelyssä useita tapauksia

KOK karsi olympiakelpoisten venäläisurheilijoiden lukumäärän 500:sta 389:ään perjantaina.

Urheilun välimiestuomioistuin CAS käsittelee parhaillaan 39:ää venäläistapausta, kun urheilijat hakevat olympialaisten osallistumisoikeutta oikeusteitse.

KOK:n kurinpitojen taustalla ovat Sotshin 2014 olympialaisten tapahtumat, joita KOK on selvittänyt kanadalaisen lakimiehen Richard McLarenin johdolla. McLarenin raportin mukaan Venäjällä on käytetty ylhäältä johdettua dopingohjelmaa.

KOK sulki Venäjän ulos tämän talven olympialaisista joulukuussa, mutta jätti maan urheilijoille takaoven auki. Ne venäläisurheilijat, jotka pystyvät osoittamaan, että heillä ei ole minkäänlaista dopingtaustaa, voivat hakea osallistumisoikeutta. He urheilisivat Etelä-Koreassa Olympic Athlete from Russia eli olympiaurheilija Venäjältä -statuksella.

Urheilujohtajat kiistävät dopingohjelman

Venäjä on kiistänyt McLaren-raportin tiedot. Maan olympiakomitean varapuheenjohtaja Stansilav Pozdnjakov tuomitsi KOK:n määräykset tiistaina.

–Listalta puuttuvat urheilijat eivät liity mihinkään dopingtapaukseen, ja he ovat antaneet uransa aikana useita puhtaita dopingnäytteitä ja todistaneet itsensä puhtaiksi, Pozdnjakov kommentoi tilannetta.

–Vaadimme KOK:ta perustelemaan ratkaisunsa.

Myös Venäjän luisteluliiton puheenjohtaja Aleksei Kravtsov pitää KOK:n linjausta epäoikeudenmukaisena.

–Tällaisen käytöksen perusteella KOK:n voi rinnastaa itsevaltiaisiin, kun se vähät välittää laeista ja kohtelee ihmisiä mielivaltaisesti, Kravtsov sanoi.

–Emme ennätä tehdä enää mitään ennen olympialaisia, mutta jatkamme taistelua puhdistaaksemme urheilijoidemme maineen.